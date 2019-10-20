В Волгограде с ножом промышлял сборщик урожая из Московской области





34-летний житель Воскресенска Московской области, приехавший в Волгоградскую область на работы по сбору урожая, задержан за кражу и разбой. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, 16 октября в Дзержинском районе под угрозой ножа злоумышленник забрал у 20-летнего волгоградца сумку, в которой находилась спортивная форма, дорогостоящий сотовый телефон, деньги и банковская карта. Впоследствии с карты были списаны денежные средства в сумме 2900 рублей. После задержания преступника выяснилось, что он уже был судим за совершение краж, мошенничество и фальшивомонетничество, и находится в федеральном розыске за совершение преступлений в Москве. У задержанного была обнаружена банковская карта еще одного потерпевшего - 25-летнего волгоградца. Карту сборщик урожая похитил накануне и снял со счета 18 тысяч рублей. Московскому «гастролеру» грозит до десяти лет лишения свободы.

