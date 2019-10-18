В Волгограде супругов осудили за конопляный огород в квартире





Приговор за незаконное хранение наркотиков вынес Дзержинский районный суд Волгограда семейной паре, которая выращивала коноплю в своей квартире. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летний волгоградец осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его ранее судимая 31-летняя супруга к 3,5 годам. Однако женщине предоставлена отсрочка наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В суде установлено, что супруги с конца 2018 года начали выращивать коноплю в квартире. В дальнейшем они собирали части растений, высушивали и хранили для личного употребления. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято более 240 граммов марихуаны.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном супруги полностью признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



