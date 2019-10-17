Резонансную аварию на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Москве устроил водитель с пропиской в Волгоградской области. ДТП произошло вчера вечером. Элитная иномарка мчалась по дороге на огромной скорости и врезалась в такси с пассажирами. По данным правоохранительных органов, в ДТП пострадали четыре человека. Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем резвого Porsche был некий Сергей Секачев 1986 года рождения. Молодой человек, гоняющий по столице на спорткаре - из Михайловки. Судя по данным из открытых источников, отец Сергея Секачева - скромный индивидуальный предприниматель, специализируется на розничной торговле продуктами, напитками и табаком.

Как удалось выяснить информагентству, семья Секачевых в Михайловке живет в частном доме, стараясь не привлекать к себе внимания. Однако, у домовладения иногда можно видеть нескромный автомобиль - Porsche белого цвета с московскими номерами.