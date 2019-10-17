Происшествия

Аварию в Москве с тараном такси на Porsche устроил мажор из Волгоградской области

Происшествия 17.10.2019 16:13
12958 21
17.10.2019 16:13



Резонансную аварию на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Москве устроил водитель с пропиской в Волгоградской области. ДТП произошло вчера вечером. Элитная иномарка мчалась по дороге на огромной скорости и врезалась в такси с пассажирами. По данным правоохранительных органов, в ДТП пострадали четыре человека. Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем резвого Porsche был некий Сергей Секачев 1986 года рождения. Молодой человек, гоняющий по столице на спорткаре - из Михайловки. Судя по данным из открытых источников, отец Сергея Секачева - скромный индивидуальный предприниматель, специализируется на розничной торговле продуктами, напитками  и табаком. Как удалось выяснить информагентству, семья Секачевых в Михайловке живет в частном доме, стараясь не привлекать к себе внимания. Однако, у домовладения иногда можно видеть нескромный автомобиль - Porsche белого цвета с московскими номерами. 

 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
42966 14
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
42264 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
40391 4
Происшествия
17.10.2019 19:32
Происшествия 17.10.2019 19:32
3455 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 14:52
Происшествия 17.10.2019 14:52
1096 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 09:50
Происшествия 17.10.2019 09:50
3270 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 17:43
Происшествия 16.10.2019 17:43
4318 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 16:51
Происшествия 16.10.2019 16:51
1936 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 15:50
Происшествия 16.10.2019 15:50
1994 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 11:00
Происшествия 16.10.2019 11:00
2453 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 10:14
Происшествия 16.10.2019 10:14
891 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2019 09:15
Происшествия 15.10.2019 09:15
2570 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2019 08:57
Происшествия 15.10.2019 08:57
8238 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.10.2019 20:12
Происшествия 14.10.2019 20:12
7968 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.10.2019 18:13
Происшествия 14.10.2019 18:13
8033 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.10.2019 14:41
Происшествия 14.10.2019 14:41
1774 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2019 14:47
Происшествия 13.10.2019 14:47
4116 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2019 10:14
Происшествия 13.10.2019 10:14
2068 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:32
В Волгограде ДТП с 5 машинами парализовало движение в час пикСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в КрымуСмотреть фотографии
18:07
Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
17:55
Не прошил - не прошел: в Волгограде предприниматель остался без конкурсаСмотреть фотографии
16:20
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связиСмотреть фотографии
16:13
Аварию в Москве с тараном такси на Porsche устроил мажор из Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградцам по-новому рассчитают плату за имущественный налогСмотреть фотографии
14:52
В ДТП у Волгоградского кардиоцентра мужчина получил черепно-мозговую травмуСмотреть фотографии
14:03
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядомСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного заводаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области вдовец отсудил у больницы 1 млн рублей за смерть супруги от анестезииСмотреть фотографии
12:03
Лаборанты АО «КАУСТИК» в очередной раз претендуют на призовые места в областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде чернота из нефтепродуктов накрывает волжские берега Смотреть фотографииCмотреть видео
11:13
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как не забыть о передаче показанийСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области эксплуатация пруда без документов вызвала вопросы у прокуроровСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде подотчетные деньги солидной фирмы ищут на счетах бывшего гендиректораСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области нашлась пропавшая без вести 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
18:11
Бывший наставник «Ротора» устроился на работу к соперникам волгоградцевСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский бизнес-инкубатор «в пожарном режиме» тратит 1,8 млн рублей на выставки в КазахстанеСмотреть фотографии
17:43
"Газель" на трассе Москва-Волгоград врезалась в машину дорожной службы, водитель погибСмотреть фотографии
17:24
«Кукушка хвалит петуха…»: чиновников Волгоградской области искупали в комплиментах Смотреть фотографииCмотреть видео
16:51
В Волгограде товаровед вынес в носках телефонов на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:07
Консервный завод в Волгограде на грани остановки из-за передела имущества Смотреть фотографии
15:50
Остался после ЧМ-2018: в Волгограде задержали нелегала из НигерииСмотреть фотографии
15:47
Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операцииСмотреть фотографии
14:00
К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновниковСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника РыбнадзораСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия СемененкоСмотреть фотографии
12:42
Единороссы объявили "охоту на страусов" среди чиновников администрации Волгоградской области Смотреть фотографии
12:08
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 