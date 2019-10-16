Экономика 16.10.2019 11:57
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16.10.2019 11:57
Выставка «Золотая осень», масштабная экспозиция успехов сельскохозяйственного производства, завершила свою работу. В этом году главный тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий.
Глава Правительства Дмитрий Медведев отметил, что «Золотая осень» с каждым годом становится все более и более насыщенной, разнообразной. И речь не только о достижениях, таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности страны, но и о новых проектах, о приоритетах. По словам Медведева, со следующего года стартует новая государственная программа, по которой будут продолжены строительство жилья, дорог, подведение газа, воды, благоустройство сельских территорий.
«Сады Придонья», одно из ведущих бюджетообразующих предприятий Волгоградской области, поддерживают подобные инициативы. Чтобы отвечать на вызовы времени компания не только активно развивает сельскохозяйственное производство, внедряет востребованные и конкурентоспособные инновации, но также реализует социальные программы, направленные на улучшение жизни на селе.
Так, в этом году в поселке Сады Придонья, в котором расположены индустриальное производство и центральное управление сельского хозяйства компании, были построены парк семейного отдыха, гостинично-ресторанный комплекс, многоквартирный дом для молодых специалистов.
В компании понимают, что без реализации важных социальных программ не будет и развития на селе, поэтому продолжит совершенствовать поселок, чтобы жить в нем было максимально комфортно и удобно. В ближайших планах строительство современного детского сада и детской игровой площадки.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на стенде Волгоградской области «Сады Придонья» представили продукцию, которую производят: яблоки, соки, напитки на растительной основе Nemoloko. Посетители высоко оценили их качество.
В работе выставки приняли участие свыше 1500 предприятий из 50 российских регионов и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции – 26,5 тыс. кв. м. За четыре дня работы «Золотую осень» посетили порядка 150 тысяч человек.
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