



Проект 10-классника из Урюпинского района Волгоградской области Дмитрия Маштакова на всероссийском конкурсе признан лучшим в номинации "Агроробот" в возрастной категории 9-10 классы, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, работу Маштакова отметили на прошедшей в Москве всероссийской выставке "Золотая осень".

Экспертное жюри по достоинству оценило изобретение волгоградца: агроробот работает на дистанционном управлении и может совершать различные манипуляции. Отмечается, что с учетом активной цифровизации отрасли разработка в скором времени может найти свое практическое применение.

Чествование победителей конкурса "АгроНТИ", который проходил среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов, прошло на стенде Минсельхоза России.

В администрации региона сообщили, что региональный этап этого конкурса проходил в Волгоградском государственном аграрном университете в мае. Заочный тур включал онлайн-тестирование 1168 учащихся нашего региона, а также из Ростовской области и республики Калмыкии. По его итогам были определены участники очного этапа, победители которого представили свои работы на всероссийском уровне.

Дмитрий Маштаков смог обойти тысячи достойных соперников из разных уголков страны: всего в конкурсе на всех его этапах приняли участие 23 тысячи школьников, и только 24 из их признаны победителями. Они получили дипломы от организаторов, а высшей наградой стало решение Минсельхоза зачислить победителей вне конкурса в аграрные вузы страны.



