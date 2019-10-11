Экономика

Агроробот волгоградского школьника вызвал интерес Минсельхоза России

Экономика 11.10.2019 14:04
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11.10.2019 14:04


Проект 10-классника из Урюпинского района Волгоградской области Дмитрия Маштакова на всероссийском конкурсе признан лучшим в номинации "Агроробот" в возрастной категории 9-10 классы, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, работу Маштакова отметили на прошедшей в Москве всероссийской выставке "Золотая осень". 
Экспертное жюри по достоинству оценило изобретение волгоградца: агроробот работает на дистанционном управлении и может совершать различные манипуляции. Отмечается, что с учетом активной цифровизации отрасли разработка в скором времени может найти свое практическое применение.
Чествование победителей конкурса "АгроНТИ", который проходил среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов, прошло на стенде Минсельхоза России.
В администрации региона сообщили, что региональный этап этого конкурса проходил в Волгоградском государственном аграрном университете в мае. Заочный тур включал онлайн-тестирование 1168 учащихся нашего региона, а также из Ростовской области и республики Калмыкии. По его итогам были определены участники очного этапа, победители которого представили свои работы на всероссийском уровне.
Дмитрий Маштаков смог обойти тысячи достойных соперников из разных уголков страны: всего в конкурсе на всех его этапах приняли участие 23 тысячи школьников, и только 24 из их признаны победителями. Они получили дипломы от организаторов, а высшей наградой стало решение Минсельхоза зачислить победителей вне конкурса в аграрные вузы страны.

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