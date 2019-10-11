Экономика 11.10.2019 14:04
305 2
11.10.2019 14:04
Проект 10-классника из Урюпинского района Волгоградской области Дмитрия Маштакова на всероссийском конкурсе признан лучшим в номинации "Агроробот" в возрастной категории 9-10 классы, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, работу Маштакова отметили на прошедшей в Москве всероссийской выставке "Золотая осень".
Экспертное жюри по достоинству оценило изобретение волгоградца: агроробот работает на дистанционном управлении и может совершать различные манипуляции. Отмечается, что с учетом активной цифровизации отрасли разработка в скором времени может найти свое практическое применение.
Чествование победителей конкурса "АгроНТИ", который проходил среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов, прошло на стенде Минсельхоза России.
В администрации региона сообщили, что региональный этап этого конкурса проходил в Волгоградском государственном аграрном университете в мае. Заочный тур включал онлайн-тестирование 1168 учащихся нашего региона, а также из Ростовской области и республики Калмыкии. По его итогам были определены участники очного этапа, победители которого представили свои работы на всероссийском уровне.
Дмитрий Маштаков смог обойти тысячи достойных соперников из разных уголков страны: всего в конкурсе на всех его этапах приняли участие 23 тысячи школьников, и только 24 из их признаны победителями. Они получили дипломы от организаторов, а высшей наградой стало решение Минсельхоза зачислить победителей вне конкурса в аграрные вузы страны.
Реклама
Популярное по теме
15.09.2019 18:27
29228 18
01.10.2019 15:46
24293 8
23.09.2019 14:30
21170 17
Сбербанк принял участие в обсуждении перспектив развития российских регионов на агропромышленной выставке «Золотая осень»11.10.2019 14:45
ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда11.10.2019 13:48
Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 лет11.10.2019 13:26
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год11.10.2019 11:03
Главный фестиваль недвижимости Волгограда «Метрбум 2019» решает квартирный вопрос за 1 день11.10.2019 09:44
Сбербанк расширяет сотрудничество с самарскими вузами10.10.2019 17:32
ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходов10.10.2019 15:30
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков10.10.2019 10:06
В Волгограде «Красный Октябрь» начинает охоту за кадрами с золотыми руками и светлыми головами10.10.2019 07:00
Актуальные вопросы права в банковской сфере станут темой Международного форума09.10.2019 17:01
Сбербанк в Волгограде: банковские услуги в сельской местности становятся доступнее09.10.2019 16:01
Волгоградский клиент банка «Открытие» получила престижную международную награду «APEC BEST AWARD»09.10.2019 13:37
Волгоградская область покажет себя на "Золотой осени" в Москве09.10.2019 11:08
«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%09.10.2019 09:31
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке08.10.2019 16:07
Реклама