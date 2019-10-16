







1 млн 770 тысяч рублей намерен срочно потратить Волгоградский областной бизнес-инкубатор для участия в выставках на территории Казахстана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, государственное учреждение заключает контракты с единственным поставщиком «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Какие угрозы подстерегают заказчика на пути в Нур-Султан, неизвестно. Однако очевидно, что заказчик сильно спешит. Так, извещение о проведении закупки опубликовано 15 октября. Тогда как в техническом задании к одному из договоров указано, что срок оказания услуг – с 14 октября по 14 ноября. В этот период подрядчик обязан за 200 тысяч рублей организовать участие волгоградских предпринимателей в коллективном стенде на выставочной экспозиции в столице соседнего с регионом государства. В шоу-руме бизнесмены региона представят образцы своей продукции - мучные изделия, медицинское оборудование, изделия и макеты из полимеров и цветных металлов.

Еще почти 1,6 млн рублей бизнес-инкубатор заплатит за участие местных предпринимателей в Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» FoodExpoQazaqstan 2019. Мероприятие пройдет также в Казахстане в начале ноября. Госучреждение полагает, что участие в этом событии поможет наладить деловые контакты и укрепить торговые связи между территориями.



