Расследования

В Волгограде расследуют таинственное исчезновение семьи 30 лет назад

Расследования 15.10.2019 15:56
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15.10.2019 15:56


Следователи не теряют надежды разобраться в таинственных обстоятельствах исчезновения целой семьи в 1989 году в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, несмотря на давность этого происшествия, проведение комплекса следственных действий, направленных на установление места нахождения супругов и их дочери, продолжается.
Уголовное дело по факту безвестного исчезновения семьи из Красноармейского района было возбуждено летом 1989-го. 30 лет назад в один день – 14 июля - с разницей в несколько часов исчезли сначала 42-летняя Таисия Тюрина, которая рано утром уехала в технологический колледж за справкой, затем отправившийся на ее поиски супруг - Вячеслав Тюрин, на тот момент ему было 38 лет, а поздней ночью пропала и их несовершеннолетняя дочь Светлана, сообщившая подруге по телефону, что собирается ждать родителей у подъезда. Девочке было всего 16.
С того дня членов семьи никто не видел, о месте их нахождения никому не известно.
Следователи обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах исчезновения разыскиваемых, возможном месте их нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или "02".

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