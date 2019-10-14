В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили единственного выжившего в страшном ДТП студента

Происшествия 14.10.2019 18:13
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14.10.2019 18:13
Сегодня в Волгоград из Михайловки медицинским вертолетом доставили 18-летнего парня, пострадавшего в жутком ДТП. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Автоавария с четырьмя погибшими, напомним, произошла в ночь на 9 октября. «Шестерка», которой управлял 19-летний молодой человек, влетела в дерево. Водитель, который получил права всего пару месяцев назад, его 19-летний друг-именинник и две сестры 18 и 16 лет погибли на месте. Единственный выживший из всей компании пассажир легковушки получил множественные травмы – в том числе, переломы ребер. После перенесенной операции в Михайловской ЦРБ на пятый день после аварии стало возможным транспортировать пострадавшего в Волгоград для дальнейшего лечения в областной клинической больнице №1.
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