Происшествия

В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили единственного выжившего в страшном ДТП студента

Происшествия 14.10.2019 18:13
5427 0
14.10.2019 18:13



Сегодня в Волгоград из Михайловки медицинским вертолетом доставили 18-летнего парня, пострадавшего в жутком ДТП. Об  этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Автоавария с четырьмя погибшими, напомним, произошла в ночь на 9 октября. «Шестерка», которой управлял 19-летний молодой человек, влетела в дерево. Водитель, который получил права всего пару месяцев назад, его 19-летний друг-именинник и две сестры 18 и 16 лет погибли на месте. Единственный выживший из всей компании пассажир легковушки получил множественные травмы – в том числе, переломы ребер. После перенесенной операции в Михайловской ЦРБ на пятый день после аварии стало возможным транспортировать пострадавшего в Волгоград для дальнейшего лечения в областной клинической больнице №1.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
42487 14
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
41679 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
40125 4
Происшествия
14.10.2019 20:12
Происшествия 14.10.2019 20:12
3070 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.10.2019 14:41
Происшествия 14.10.2019 14:41
1248 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2019 14:47
Происшествия 13.10.2019 14:47
3808 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2019 10:14
Происшествия 13.10.2019 10:14
1832 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.10.2019 16:04
Происшествия 12.10.2019 16:04
5666 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2019 18:06
Происшествия 11.10.2019 18:06
8152 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2019 16:24
Происшествия 11.10.2019 16:24
10837 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2019 19:15
Происшествия 10.10.2019 19:15
41679 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2019 17:46
Происшествия 10.10.2019 17:46
6987 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2019 11:57
Происшествия 10.10.2019 11:57
5439 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2019 10:34
Происшествия 10.10.2019 10:34
11133 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2019 18:52
Происшествия 09.10.2019 18:52
31970 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2019 15:02
Происшествия 09.10.2019 15:02
19309 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2019 12:57
Происшествия 09.10.2019 12:57
2902 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2019 10:28
Происшествия 09.10.2019 10:28
38961 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
Джип перевернулся три раза: под Волгоградом произошло лобовое ДТПСмотреть фотографии
18:13
В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили единственного выжившего в страшном ДТП студентаСмотреть фотографии
17:20
Это надо видеть: Волгоград наслаждается теплом и красотой бабьего летаСмотреть фотографии
16:56
УФАС требует убрать с улиц Волгограда незаконные билбордыСмотреть фотографии
16:06
Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
«Наступает эра карбона»: Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» отметил 55-летиеСмотреть фотографии
13:38
Nemoloko назвали главным «киллером» 2019 годаСмотреть фотографии
13:24
Еще один волгоградский чиновник выслушал суровый приговор за алкогольные взяткиСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде за ложное минирование двух ТРЦ осудили охранника-стажераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгоградской области на грядках вырос самостройСмотреть фотографии
11:01
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде рядом с «Волжскими парусами» установят 12 светофоровСмотреть фотографии
10:04
«Сингента»: получить урожай можно в любых условиях и с любой технологией возделыванияСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде защитник инвалидов получил тюремный срок за уклонение от налоговСмотреть фотографии
19:23
«Успели соскучиться?»: в Волгограде Родину-мать до холодов избавят от всего лишнегоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
"В гробу бы перевернулся": безысходность на улице имени выдающегося конструктора в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области двоих селян осудили за кражу 70 початков кукурузыСмотреть фотографии
18:25
Жизнь под градусом: эпохе процветания пивнушек в Волгограде не видно конца Смотреть фотографии
17:53
В Волгограде "Ротор" в последний момент победил "Нижний Новгород"Смотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области один человек погиб и один пострадал при монтаже оборудования на предприятииСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде за храмом Александра Невского устроили «зеленую революцию»Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмаркуСмотреть фотографии
11:56
«Вас тут не стояло!»: суд в Волгограде дал добро на снос павильонов на ул. ШтеменкоСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде тарифы на эвакуацию машин, судов и гидроциклов вырастут с 2020 годаСмотреть фотографии
09:35
Житель Волгограда стал невыездным после ДТП с троллейбусомСмотреть фотографии
18:06
Под Волгоградом пострадали 4 человека из-за неуступчивого водителяСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде кровавые аварии продолжают забирать жизни людейСмотреть фотографии
16:06
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнееСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 