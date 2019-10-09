Происшествия

Гоняли на скорости: появилось видео с места гибели компании молодежи в Волгоградской области

Происшествия 09.10.2019 10:28
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09.10.2019 10:28




Предварительной причиной ДТП, в котором погибли трое молодых людей в возрасте 18-19 лет и девочка-подросток, стало превышение скорости. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. На данный момент установлено, что 18-летний водитель, который имел стаж вождения всего 2 месяца, попал в ДТП на машине отца. Автомобиль "ВАЗ-2106", в котором находилась компания молодежи, на большой скорости двигался ночью по проселочной дороге в Михайловке. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом. На месте ДТП погибли четыре человека - водитель, его 19-летний пассажир, который в этот день праздновал свой день рождения, а также две сестры - 18 и 16 лет. В этой страшной аварии выжил один пассажир: 18-летнего парня госпитализировали в больницу с множественными травмами.
На место ДТП выезжали сотрудники областной Госавтоинспекции, эксперты регионального главка МВД. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

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