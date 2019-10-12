Житель Волгограда стал невыездным после ДТП с троллейбусом





К году ограничения свободы приговорен житель Волгограда, который зимой этого года на скорости около 70 км/час врезался в стоящий на остановке троллейбус. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда, в течение года ему запрещено покидать Волгоград и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

Судом установлено, что волгоградец, управляя "Деу Нексия", в темное время суток около 20:00 ехал по проспекту Ленина, проявил преступное легкомыслие, не снизил скорость и совершил столкновение с осуществляющим посадку (высадку) пассажиров на остановке общественного транспорта "Ярмарка Восток" троллейбусом. В результате ДТП тяжкие травмы получил один человек. Виновник аварии заключил с пострадавшей пассажиркой соглашение, согласно которому взял на себя обязательства выплатить ей до середины марта 2020 года 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



