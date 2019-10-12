Житель Волгограда стал невыездным после ДТП с троллейбусом

Расследования 12.10.2019 09:35
764 0
12.10.2019 09:35
К году ограничения свободы приговорен житель Волгограда, который зимой этого года на скорости около 70 км/час врезался в стоящий на остановке троллейбус. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда, в течение года ему запрещено покидать Волгоград и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.
Судом установлено, что волгоградец, управляя "Деу Нексия", в темное время суток около 20:00 ехал по проспекту Ленина, проявил преступное легкомыслие, не снизил скорость и совершил столкновение с осуществляющим посадку (высадку) пассажиров на остановке общественного транспорта "Ярмарка Восток" троллейбусом. В результате ДТП тяжкие травмы получил один человек. Виновник аварии заключил с пострадавшей пассажиркой соглашение, согласно которому взял на себя обязательства выплатить ей до середины марта 2020 года 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
Популярное по теме
19.09.2019 15:00
41932 6
17.09.2019 14:36
34957 10
02.10.2019 17:44
19876 4
В Волгограде на водителя брянского «МАЗа» завели уголовное дело за смертельное ДТП11.10.2019 10:29
Расследования 11.10.2019 10:29
9506 0 Обсудить
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судом10.10.2019 17:20
Расследования 10.10.2019 17:20
3624 2 Обсудить
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»10.10.2019 16:20
Расследования 10.10.2019 16:20
4460 6 Обсудить
Сожгла заживо: в Волгоградской области будут судить ревнивую убийцу трех человек10.10.2019 14:22
Расследования 10.10.2019 14:22
6741 4 Обсудить
Дело о смертельной перестрелке под Волгоградом передано в прокуратуру10.10.2019 11:31
Расследования 10.10.2019 11:31
9963 6 Обсудить
В Волгограде в отношении матери гуляющего в окне 8 этажа малыша возбудили уголовное дело10.10.2019 10:42
Расследования 10.10.2019 10:42
8469 40 Обсудить
Трагедия из-за сапог: в Волгоградской области пастух задушил напарника шнурком09.10.2019 15:36
Расследования 09.10.2019 15:36
3060 8 Обсудить
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под суд08.10.2019 15:32
Расследования 08.10.2019 15:32
29145 10 Обсудить
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похудения08.10.2019 12:48
Расследования 08.10.2019 12:48
1880 0 Обсудить
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изоляторе08.10.2019 10:53
Расследования 08.10.2019 10:53
2688 6 Обсудить
Волжанин получил реальный срок за публичные призывы к экстремизму08.10.2019 10:29
Расследования 08.10.2019 10:29
1510 7 Обсудить
В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком и прикинулась невинной овечкой05.10.2019 12:38
Расследования 05.10.2019 12:38
9675 8 Обсудить
Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградца05.10.2019 10:22
Расследования 05.10.2019 10:22
8011 22 Обсудить
В Волгограде правозащитника Гольдера за коммерческий подкуп осудили на 9 лет колонии04.10.2019 15:34
Расследования 04.10.2019 15:34
4128 11 Обсудить
В Волгограде у коммерсанта арестовали 9 автомобилей и доллары США за неуплату НДС03.10.2019 15:01
Расследования 03.10.2019 15:01
3900 5 Обсудить
Реклама