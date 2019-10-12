Расследования

Житель Волгограда стал невыездным после ДТП с троллейбусом

Расследования 12.10.2019 09:35
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12.10.2019 09:35


К году ограничения свободы приговорен житель Волгограда, который зимой этого года на скорости около 70 км/час врезался в стоящий на остановке троллейбус. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда, в течение года ему запрещено покидать Волгоград и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.
Судом установлено, что волгоградец, управляя "Деу Нексия", в темное время суток около 20:00 ехал по проспекту Ленина, проявил преступное легкомыслие, не снизил скорость и совершил столкновение с осуществляющим посадку (высадку) пассажиров на остановке общественного транспорта "Ярмарка Восток" троллейбусом.  В результате ДТП тяжкие травмы получил один человек. Виновник аварии заключил с пострадавшей пассажиркой соглашение, согласно которому взял на себя обязательства выплатить ей до середины марта 2020 года 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, т.е без исследования доказательств.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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