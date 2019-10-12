Жизнь под градусом: эпохе процветания пивнушек в Волгограде не видно конца





Выпить пива и закусить без особых претензий в Волгограде можно на каждом шагу - особенно махрово бизнес по продаже «легкого» алкоголя цветет и пахнет в так называемых рабочих районах Волгограда. Здесь коммерсанты соревнуются в оригинальности названий своих заведений, а местные жители охотно употребляют живительную влагу «не отходя от кассы», люди даже готовы стоять в очередях за литром-другим пенного.





Если прогуляться, например, по Краснооктябрьскому или Тракторозаводскому районам Волгограда, то можно убедиться, что пивнушки и «наливайки» расплодились здесь в небывалом количестве. Первые этажи жилых домов и отдельные павильоны пестрят вывесками, манящими «граждан алкоголиков» и тех, кто пока еще не обрел пагубную зависимость, но при таком раскладе имеет все шансы однажды добить свой мозг и печень.





Спрос родил предложение, или предложение родило спрос - не ясно, но эту пивную вакханалию, само собой, ежедневно видят маленькие дети, неокрепшие разумом подростки и те, кто робко держит курс на ЗОЖ. Очевидно, что все разговоры власти на тему заботы о здоровье людей - ничто по сравнению с прибылью от алкогольного бизнеса. А ему в регионе по-прежнему светит негасимый зеленый свет. К тому же, Волгоградская областная дума упорно тянет с принятием регионального закона о розничной продаже алкоголя. Законопроект, вяло принятый лишь в первом чтении думой предыдущего созыва, предусматривает запрет на реализацию горячительных напитков во дворах многоквартирных домов и на первых этажах самих зданий, если вход в магазин расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. Были также предложения о полном запрете продажи алкоголя во встроенных в жилые дома магазинах, но они поддержки у народных избранников не нашли категорически. В свое время депутат облдумы Руслан Шарифов объяснил, что пауза с утверждением законопроекта в окончательном чтении затянулась по причине длительного изучения пожеланий и предложений производителей пива. Что и требовалось доказать.





Даже как-то неловко напоминать, что о необходимости введения ограничительных мер по продаже алкоголя вблизи жилых массивов еще в 2017 году высказался губернатор Волгоградской области . На заседании координационного совещания по вопросам правопорядка Андрей Бочаров заявил, что от жителей многоквартирных домов поступает много жалоб на так называемые пивнушки.

«Жителей интересует, когда закроют точки по продаже пива внутри жилых дворов. Все эти пивнушки или пивняки рядом с детскими, спортивными площадками, не соответствуют никаким стандартам, - заявил тогда глава региона. - Купил баклажку пива и куда? На детскую площадку, в сквер, в парк, за угол. А дальше куда? В подъезды, рядом с домами. Никаких отхожих мест, туалетов нет. Кому это может нравиться из жителей? Никому», - сделал вывод губернатор. Андрей Бочаров также предположил, что местные власти не реагируют на нарекания граждан потому, что либо боятся чего-то, либо «участвуют» в этом бизнесе. После выступления главы региона прошло 2 года. Бизнес даже не шелохнулся и по-прежнему процветает.

«Картина маслом» - в фоторепортаже ИА «Высота 102».































































































