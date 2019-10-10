Заместителей губернатора Волгоградской области стало больше

Политика 10.10.2019 18:48
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10.10.2019 18:48
Продолжается череда кадровых назначений после вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Еще одним заместителем главы региона сегодня назначена Анна Писемская, сообщает ИА "Высота 102". Анна Писемская будет курировать вопросы экономики, управления государственным имуществом, тарифного регулирования, развития туризма. До повышения чиновница руководила региональным комитетом по управлению госимуществом. В послужном списке специалиста также работа в качестве главы комитета правового обеспечения мэрии Волгограда.
Ранее первым заместителем губернатора – председателем комитета финансов был назначен Александр Дорждеев, кресло еще одного первого заместителя губернатора занял Валерий Бахин, а заместителем губернатора, курирующим социальную сферу, была назначена Зина Мержоева. Работу вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области глава региона предсказуемо доверил Евгению Харичкину.
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