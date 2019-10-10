В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»





Сотрудники полиции просят оказать помощь в розыске двух подозреваемых в краже кошельков у волгоградок. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, сообщения о кражах поступили 18 сентября в дежурную часть отдела полиции по Центральному району. В первом случае 21-летняя местная жительница сообщила о том, что в салоне маршрутного такси у нее из сумки вытащили кошелек с 8 тысячами рублей, флеш-картой и документами. Второе заявление поступило от 61-летней волгоградки. Женщина сообщила, что на остановке общественного транспорта "7 –ой Гвардейской дивизии" при посадке в автобус неизвестная женщина похитила из ее сумки кошелек с деньгами и банковскими картами. Подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные вблизи остановок общественного транспорта.

Приметы преступниц: 1. Девушка на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, средней длины. Была одета: серый кардиган до колен, футболка белого цвета, синие джинсы.

2. Женщина на вид 30-35 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, черные волосы средней длины. Была одета: синяя футболка с рисунком, обтягивающие серые спортивные штаны, черные кроссовки. На голове кепка белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: (8442) 93-75-44, (8442) 33-92-15 – дежурная часть отдела полиции № 4 (Центральный район) УМВД России по городу Волгограду.



