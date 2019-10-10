Федеральные новости 10.10.2019 11:33
345 2
10.10.2019 11:33
Законопроект о городах будущего в ближайшее время может стать реальностью, сообщает ИА «Высота 102». Тему новых стандартов застройки спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин поднял в ходе «правительственного часа» на тему «О мерах правительства РФ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По информации Госдумы, участие в обсуждении принял заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
«Мы можем с вами принять такую норму федерального закона, и это была бы норма прямого действия, обязывающая сдавать микрорайоны комплексной застройки, учитывая объекты социальной инфраструктуры – поликлинику, школу, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, транспортную инфраструктуру», - высказался Вячеслав Володин. Он отметил, что такая застройка обязательно должна предусматривать размещение опорного пункта полиции, чтобы участковый мог и жить, и работать там, где он несет службу. Виталий Мутко согласился, что сейчас нормативы по обеспечению жилой застройки социальной инфраструктурой существуют, но регулируются нормативными актами на региональном и муниципальном уровнях.
«Лучше нам принять законы федерального уровня, которые бы регулировали эти проблемы и не допускали их возникновения. Может быть, нам такие поправки внести. Пусть они будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы », - в итоге председатель Госдумы заявил о твердом намерении инициировать законопроект о новых стандартах застройки городов.
Фото duma.gov.ru
Реклама
Популярное по теме
20.09.2019 14:15
21856 57
07.10.2019 10:57
14582 20
27.09.2019 14:51
10042 15
Совфед одобрил новые полномочия для полиции и ужесточение наказания для браконьеров09.10.2019 17:46
Федеральные новости 09.10.2019 17:46
3717 2 Обсудить
Богатые и бедные: Волгограду указали место в рейтинге городов по уровню зарплат07.10.2019 10:57
Федеральные новости 07.10.2019 10:57
14582 20 Обсудить
Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда04.10.2019 22:54
Федеральные новости 04.10.2019 22:54
9027 5 Обсудить
Волгоградская область снизила госдолг28.09.2019 09:06
Федеральные новости 28.09.2019 09:06
6720 9 Обсудить
Волгоградцы не хотят жить после 85 лет27.09.2019 14:51
Федеральные новости 27.09.2019 14:51
10042 15 Обсудить
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери20.09.2019 14:15
Федеральные новости 20.09.2019 14:15
21856 57 Обсудить
Избиратели Волгоградской области активнее голосуют, но теряют веру в партию власти09.09.2019 12:36
Федеральные новости 09.09.2019 12:36
24986 33 Обсудить
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом Президента06.09.2019 15:18
Федеральные новости 06.09.2019 15:18
3236 5 Обсудить
Регоператор Волгоградской области не расплатился с помощниками за ликвидацию мусорного коллапса02.09.2019 15:55
Федеральные новости 02.09.2019 15:55
4921 1 Обсудить
В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку02.09.2019 11:23
Федеральные новости 02.09.2019 11:23
14125 27 Обсудить
В Волгограде «Единая Россия» перед выборами испытывает психологические проблемы29.08.2019 11:49
Федеральные новости 29.08.2019 11:49
13115 25 Обсудить
У губернатора Волгоградской области оказалось на одну высокую награду больше28.08.2019 08:08
Федеральные новости 28.08.2019 08:08
19316 9 Обсудить
Виктор Зубков: «Поражен, как изменился Волгоград»23.08.2019 15:48
Федеральные новости 23.08.2019 15:48
9474 49 Обсудить
«Пока не меркнет свет»: на волгоградском заводе «Красный Октябрь» разбираются с долгами за электричество22.08.2019 18:27
Федеральные новости 22.08.2019 18:27
7077 6 Обсудить
Канары, дача, телевизор: волгоградцы рассказали о том, как провели лето18.08.2019 17:57
Федеральные новости 18.08.2019 17:57
42105 25 Обсудить
Реклама