



Законопроект о городах будущего в ближайшее время может стать реальностью, сообщает ИА «Высота 102». Тему новых стандартов застройки спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин поднял в ходе «правительственного часа» на тему «О мерах правительства РФ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По информации Госдумы, участие в обсуждении принял заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

«Мы можем с вами принять такую норму федерального закона, и это была бы норма прямого действия, обязывающая сдавать микрорайоны комплексной застройки, учитывая объекты социальной инфраструктуры – поликлинику, школу, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, транспортную инфраструктуру», - высказался Вячеслав Володин. Он отметил, что такая застройка обязательно должна предусматривать размещение опорного пункта полиции, чтобы участковый мог и жить, и работать там, где он несет службу. Виталий Мутко согласился, что сейчас нормативы по обеспечению жилой застройки социальной инфраструктурой существуют, но регулируются нормативными актами на региональном и муниципальном уровнях.

«Лучше нам принять законы федерального уровня, которые бы регулировали эти проблемы и не допускали их возникновения. Может быть, нам такие поправки внести. Пусть они будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы », - в итоге председатель Госдумы заявил о твердом намерении инициировать законопроект о новых стандартах застройки городов.