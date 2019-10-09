Экономика

«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%

Экономика 09.10.2019 09:31 Новости компаний
273 0
09.10.2019 09:31 Новости компаний


Инвестиционная компания «Открытие Брокер» приглашает волгоградцев принять участие в фестивале «ИнвестФест 2019» — масштабном событии для всех неравнодушных к своему финансовому благополучию. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!». Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы мероприятия.
В рамках «ИнвестФеста» доступны три акции: «Инвесткэшбек», «Инвестиционный тест-драйв» и «Конкурс идей».
«Инвесткэшбек» – получайте повышенный кэшбек* за обычные инвестиции!
До 31 октября 2019 года откройте и пополните брокерский счёт в «Открытие Брокер» с тарифными планами «Ваш финансовый аналитик», «Модельный портфель»**и получайте в течение двух месяцев увеличенный десятикратно кэшбек баллами от уплаченных комиссий за сделки — до 30%. 
Любителям долгосрочных вложений «Открытие Брокер» делает специальное предложение — при пополнении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с подключенным тарифом «Модельный портфель (ИИС)» можно будет получить бонусы в размере 0,3% от суммы зачисления.
«Инвестиционный тест-драйв» – тестируйте торговые идеи и обучающие курсы бесплатно
Участники фестиваля, желающие совершать сделки по профессиональным рекомендациям, смогут оформить месячную подписку на торговые идеи от аналитиков и бесплатно смотреть видеокурсы учебного центра «Открытие Брокер». Важно отметить, что аналитики демонстрируют стабильно высокое качество выпускаемых идей — по итогам I полугодия 2019 года 87% из них оказались прибыльными***.
«Конкурс идей» – предложите свои торговые идеи в соцсетях и получите призы 
Опытные инвесторы смогут поделиться своими торговыми идеями в ходе специального конкурса, который будет проводиться в сообществах «Открытие Брокер» в социальных сетях. Для этого необходимо подписаться на один из официальных аккаунтов брокера во «Вконтакте», Facebook и Instagram, поставить лайк под записью о конкурсе и опубликовать на своей странице в любой из соцсетей инвестиционную идею по ценной бумаге, обращающейся на Московской бирже. Победители будут определены в нескольких номинациях: «Лучшая доходность», «Лайки и репосты», «Оригинальный прогноз». Им будут начислены бонусные баллы.
Что делать с бонусными баллами?
Заработанные баллы можно потратить в программе лояльности «O. InveStore!», не имеющей аналогов на российском рынке брокерских услуг. Перечень вознаграждений для участников программы лояльности разнообразен и постоянно расширяется — уже сегодня можно выбрать подарок среди более 10 000 наименований в различных категориях: автомобили, каршеринг, путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, косметика, сертификаты и т.д. Баллами можно оплатить 100% от стоимости выбранного товара. 
* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.
С условиями акции можно ознакомиться по ссылке — https://open-broker.ru/investfest-2019/
** В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»
*** Статистика о прибыльности инвестиционных идей предоставлена по данным аналитического отчета, подготовленного экспертами АО «Открытие Брокер». Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).
Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.
Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
29132 18
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи
01.10.2019 15:46
24202 8
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей
23.09.2019 14:30
21077 17
Экономика
09.10.2019 11:08
Экономика 09.10.2019 11:08
19 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.10.2019 16:07
Экономика 08.10.2019 16:07
1236 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.10.2019 13:06
Экономика 08.10.2019 13:06
1260 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 16:10
Экономика 07.10.2019 16:10
1311 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 15:33
Экономика 07.10.2019 15:33
857 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.10.2019 15:06
Экономика 07.10.2019 15:06
360 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.10.2019 13:26
Экономика 05.10.2019 13:26
8445 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 13:58
Экономика 04.10.2019 13:58
1663 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 13:31
Экономика 04.10.2019 13:31
361 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 12:37
Экономика 04.10.2019 12:37
480 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 11:08
Экономика 04.10.2019 11:08
1303 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2019 09:55
Экономика 04.10.2019 09:55
479 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 16:26
Экономика 03.10.2019 16:26
1221 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 15:36
Экономика 03.10.2019 15:36
679 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 14:29
Экономика 03.10.2019 14:29
501 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:08
Волгоградская область покажет себя на "Золотой осени" в МосквеСмотреть фотографии
10:28
Гоняли на скорости: появилось видео с места гибели компании молодежи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Жители Волгограда жалуются в полицию на внезапное списание денег с банковских картСмотреть фотографии
09:31
«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%Смотреть фотографии
09:13
Реалии, скрытая красота и вечная печаль «Острова Людникова» в Волгограде. ФОТОРЕПОРТАЖСмотреть фотографии
07:22
В Волгоградской области компания молодежи погибла в страшной аварииСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде за взятку судят сотрудников управления РосалкогольрегулированияСмотреть фотографии
17:08
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяинаСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектовСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под судСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздникСмотреть фотографии
15:04
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом водитель-лихач устроил кровавое месиво на уличном рынкеСмотреть фотографии
13:37
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройкаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области напавшую на ребенка овчарку застрелили из табельного оружияСмотреть фотографии
13:06
Подвели итоги конкурса благоустройству набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
12:48
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похуденияСмотреть фотографии
12:03
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровеньСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведениемСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
10:11
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде «подкованный» участковым гражданин дал отпор мошенникуСмотреть фотографии
17:39
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»Смотреть фотографии
17:18
В Волгограде водитель разбитой машины оставил вместо себя собачку и исчезСмотреть фотографии
16:10
Волжские тепловые сети получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
15:40
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновленияСмотреть фотографии
15:33
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужнаСмотреть фотографии
15:01
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 