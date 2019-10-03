В центре Волгограда под вывеской гостиницы беглого экс-депутата творятся мерзости

Общество 03.10.2019 15:59
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03.10.2019 15:59
«Базовый лагерь» граждан, ведущих асоциальный образ жизни, обнаружен в самом центре Волгограда, недалеко от пожарной каланчи и городского сада. Практически под вывеской гостиницы «Октябрьская», некогда принадлежавшей скрывающемуся от правосудия экс-депутату Олегу Михееву, творятся различные непотребства. Опустившие на дно люди принимают здесь наркотики и алкоголь, занимаются бурным сексом и в целом, как они считают, неплохо проводят время. Антураж вокруг соответствующий - использованные презервативы, шприцы, пустые «фанфурики», лежанки из тряпья. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» убедилась, что жизнь на островке сомнительных удовольствий кипит. «Граждане тунеядцы и алкоголики» даже принимают гостей-единомышленников из других районов Волгограда. С журналистами тоже общаются охотно, рассказывают о вольном житье-бытье, но на видеокамеру сниматься не хотят. Говорят, что периодически ощущают на себе внимание полиции, но потом все возвращается на свои места и тусовка у стен гостиницы продолжается в прежнем ключе.
Гостиница «Октябрьская», а точнее 250 миллионов рублей на ее реконструкцию, взятых в кредит у «Номос-банка», фигурировали в уголовном деле экс-депутата Госдумы Олега Михеева. Надо ли говорить, что часть денег бесследно исчезла, как и сам Олег Михеев, который уже давно находится в федеральном розыске. Лет 10 назад сотрудники «Октябрьской» были замешаны в истории с организацией проституции под прикрытием. Сейчас гостиничный комплекс, расположенный в очень привлекательном «центровом» месте, ожидает лучшей доли.
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