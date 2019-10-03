В Волгоградской области наметились признаки ухудшения социально-экономической ситуации





Муниципалитеты Волгоградской области снизили темпы сбора налогов. Такие выводы содержатся в отчете КСП об исполнении доходов областного бюджета за январь-июнь 2019 года, сообщает ИА «Высота 102». Как говорится в отчете, опубликованном на сайте палаты, начиная с мая 2019 года замедлились темпы роста налоговых доходов, в основном, по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Это обусловлено ухудшением ряда отраслевых показателей социально-экономического развития Волгоградской области против соответствующего периода прошлого года, отмечается в докладе.

За 1 полугодие 2019 года доходы консолидированного бюджета Волгоградской области составили 57 384,7 млн. руб., или 46,9% от годовых прогнозных назначений, и выросли относительно соответствующего периода прошлого года на 2 810,8 млн. руб. (+5,2%). Рост доходов в основном обусловлен увеличением налоговых доходов, безвозмездных поступлений к аналогичному периоду прошлого года, неналоговых доходов - на 15,9 млн. руб. (+0,6%). Значительное увеличение поступлений по налоговым доходам (более 50% против плановых назначений) в 1 полугодии 2019 года отмечается по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, налогов за пользование природными ресурсами.

А вот доходы муниципалитетов снизились. Так, за 6 месяцев 2019 года в доходы бюджетов муниципальных образований поступило 23 251,1 млн. руб., что ниже поступлений соответствующего периода 2018 года на 885,7 млн. руб. (-3,7%). В разрезе налоговых и неналоговых доходов снизились доходы муниципальных районов на 1,1%, доходы городских округов - на 1,4%. Снижение доходов обусловлено, в основном, уменьшением дополнительных нормативов отчислений по НДФЛ на 2019 год. Основная часть снижения сложилась по налоговым и неналоговым доходам городских округов. По 5 из 6 городских округов (за исключением Волгограда) снижение налоговых и неналоговых доходов составило 264,5 млн. руб., в том числе по городским округам г. Волжский и г. Камышин - 221,1 млн. рублей. Возможно, ситуация исправится во втором полугодии.



