Расследования

Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей России

Расследования 03.10.2019 12:06
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03.10.2019 12:06


Дело о безвестном исчезновении девочки 2004 года рождения расследуется Следственными органами СУ СКР по городу Санкт-Петербургу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, в розыске ребенка требуется содействие всех неравнодушных граждан. Установлено, что вечером 31 декабря 2018 года девочка покинула место своего жительства в Санкт-Петербурге и больше её никто не видел. До настоящего времени место нахождения Портняжкиной Арины Александровны неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые
Особые приметы: на верхней челюсти носит брекеты, на бедре и на предплечье рук имеются шрамы от порезов.
В день исчезновения была одета: шапка красного цвета, удлиненная куртка темного цвета, черные ботинки.
Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения несовершеннолетней или последнем месте её пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (812) 365-61-50, 365-61-54 или «02».  

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