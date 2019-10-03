Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей России





Дело о безвестном исчезновении девочки 2004 года рождения расследуется Следственными органами СУ СКР по городу Санкт-Петербургу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, в розыске ребенка требуется содействие всех неравнодушных граждан. Установлено, что вечером 31 декабря 2018 года девочка покинула место своего жительства в Санкт-Петербурге и больше её никто не видел. До настоящего времени место нахождения Портняжкиной Арины Александровны неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые

Особые приметы: на верхней челюсти носит брекеты, на бедре и на предплечье рук имеются шрамы от порезов.

В день исчезновения была одета: шапка красного цвета, удлиненная куртка темного цвета, черные ботинки.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения несовершеннолетней или последнем месте её пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (812) 365-61-50, 365-61-54 или «02».



