Экономика

Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровень

Экономика 03.10.2019 12:30
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03.10.2019 12:30


Свои знания и навыки безопасного выполнения работ сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» доказали на празднике Дня охраны труда, который прошел накануне для семей сотрудников комбината в жилом районе «Восточный» города Котельниково в рамках программы «Безопасный ЕвроХим».
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности – один из ключевых аспектов деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината, и создание условий для безаварийной работы оборудования, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.

Поболеть за своих близких пришли семьи. Для всех участников и гостей организаторы подготовили много сюрпризов – живая музыка и выступление кавер-группы, танцевальная поддержка профессиональных чарлидеров, лимонад, мороженое, кофе и горячая выпечка создали атмосферу теплого и веселого праздника в кругу друзей.

В соревнованиях на знание правил охраны труда приняли участие семь команд.  В первом же конкурсном задании игроки постарались как следует впечатлить жюри и заранее  приготовили креативные названия и лозунги.
Гораздо более серьезно конкурсанты отнеслись к проверке профессиональных знаний по безопасности труда. Игроки изображали знаки безопасности по смысловому значению, письменно отвечали на вопросы теста по безопасности труда, подбирали средства индивидуальной защиты для той или иной технологической операции, определяли опасные ситуации по видам выполняемых работ.

Практические навыки оказания первой помощи пострадавшему участники демонстрировали на манекене-тренажере. Все команды провели реанимационные мероприятия – остановку кровотечения, искусственную вентиляцию легких и наружный массаж сердца.

Немного снизить градус серьезности в завершение конкурса помог последний творческий конкурс - на создание лучшего юмористического плаката по безопасности труда.
Наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсов набрала команда сильвинитовой обогатительной фабрики. Совсем немного отстали от победителей специалисты рудника. На третьем месте – механики.
Болельщики, в числе которых было много детей, внесли свой вклад в успешное выполнение заданий. «Вместе с нами на этом празднике наши семьи, наши дети. И самое главное в том, чтобы ради них мы еще более внимательно относились к нашей безопасности, и после благополучного завершения рабочего дня возвращались к ним живыми и здоровыми, - отметил в обращении к игрокам и гостям исполнительный директор Евгений Сахаров. - Люди – самая большая ценность компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». Строгим отношением к соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности наше предприятие стремится обеспечить надежность рабочих мест, безопасность жизней и здоровья сотрудников». 

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