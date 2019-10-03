В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублей





Налоговые органы Волгоградской области за 9 месяцев текущего года подали 7 заявлений в суд на взыскание 623,5 млн рублей долгов с обанкроченных предприятий. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких заявлений увеличилось в 2 раза. При этом, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности при наличии неопровержимых доказательств наличия вины субсидиарных ответчиков в банкротстве контролируемых ими юридических лиц.

В УФНС по региону отмечают, что в настоящее время процедуры несостоятельности не являются легальным способом исключить налогоплательщика из ЕГРЮЛ и списать задолженность. С 1 июля 2017 года законодательстве о банкротстве существенно изменилось в части ответственности руководящих и иных лиц компаний-должников. Сегодня основная тенденция сводится к тому, что процедуры банкротства – это реальный инструмент взыскания задолженности.

Так, за 9 месяцев 2018 года уполномоченным органом, кредиторами и арбитражными управляющими в арбитражный суд Волгоградской области было направлено 28 исковых заявлений на сумму 2 120,4 млн рублей о привлечении руководителей (учредителей) должников к субсидиарной ответственности, из них удовлетворено 14 заявлений на сумму 265,8 млн рублей, то за 9 месяцев 2019 года - 41 исковое заявление на сумму 2 799,5 млн рублей, из них удовлетворено 25 заявлений на сумму 1 412,9 млн рублей.



