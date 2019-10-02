Безопасность: осторожно — угарный газ

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Экономика 02.10.2019 13:52 Реклама
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02.10.2019 13:52 Реклама
За последнее время в России участились случаи отравления угарным газом при эксплуатации газового оборудования, установленного в отопительных печах. Одной из наиболее частых причин отравления в подобных случаях является закрытие шибера — заслонки в сечении дымохода, препятствующей удалению продуктов сгорания в атмосферу.
Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью газовой компании, использование шибера в конструкции отопительной бытовой печи с установленным (работающим) газогорелочным устройством является опасным и может стать причиной отравления угарным газом, в том числе смерти в случае нарушения тяги (ее нестабильности или отсутствия) в дымовом канале печи, вызванного путем полного или частичного перекрытия дымового канала шибером.
Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давая продуктам сгорания газа покинуть топку печи. В этом случае за несколько минут происходит заполнение помещения ядовитым угарным газом, который не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.
После 2-3 вдохов воздуха, содержащего более 1,2 % угарного газа, человек умирает менее чем через 3 минуты.
«Уважаемые абоненты! Напоминаем вам о необходимости контролировать наличие тяги в дымовом канале печи при открытом положении шибера перед каждым использованием газогорелочного устройства, а также в процессе его работы.— призывают газовики. — В целях повышения безопасности пользования газом в быту, настоятельно рекомендуем вам извлечь шибер из конструкции отопительной бытовой печи и заделать с внешней стороны стенки дымового канала образовавшееся отверстие (щель)».
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» также напоминают о необходимости заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования. Наличие договора на техобслуживание газового оборудования – это залог вашей безопасности!
Телефон для справок: (8442) 24-88-88.
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