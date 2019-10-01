Экономика

Сбербанк совершенствует онлайн-сервисы по управлению эскроу-счетами

Экономика 01.10.2019 12:43 Реклама
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01.10.2019 12:43 Реклама


Сбербанк продолжает улучшать сервисы для клиентов, открывших эскроу-счета для расчетов с застройщиками по договорам долевого участия.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно видеть действующие эскроу-счета в списке своих вкладов и счетов (для мобильного приложения необходима установленная версия не ниже 10.2).
В режиме онлайн можно произвести пополнение, используя функцию «Перевод между своими счетами», а также для автоматического пополнения настроить функцию «Копилки». Есть возможность проверить баланс счета, просмотреть всю историю совершенных операций, сделать счет «невидимым» в удаленных каналах обслуживания.
При необходимости всего в несколько кликов клиент в разделе «Выписки и справки» получит выписку с полным списком проведенных операций, справку по остаткам, реквизиты с полными данными для перевода/получения средств из другого банка.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка: «Мы постоянно расширяем возможности наших мобильных сервисов. Теперь для тех, кто открыл в банке эскроу-счета, отпадает необходимость посещать банк для проведения операций. Клиенты смогут получать все необходимые справки, вести историю операций, пополнять счета — и все это в несколько кликов. Удобно, надежно и быстро».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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