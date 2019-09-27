Конец любви до гроба?: сговор «Памяти» и администрации Волгограда доказан окончательно

Общество 27.09.2019 11:57
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27.09.2019 11:57
ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», сообщает ИА «Высота 102». Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Московского округа поддержал доводы антимонопольного органа. «Кассация оставила постановление апелляции без изменения, чем еще раз подтвердила, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного права на оказание услуг по погребению. Лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, предоставлено право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Следовательно, такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе», - пояснила ИА «Высота 102» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.
Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.
На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» признаны недействительными. То есть, мэрии в ближайшее время необходимо предпринять усилия, чтобы решить все вопросы волгоградского рынка похоронных услуг в правовом поле и положить конец «особым отношениям» с «Памятью».
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