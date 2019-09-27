Здравоохранение

В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спад

Здравоохранение 27.09.2019 08:26
7731 5
27.09.2019 08:26


В Волгоградской области за 8 месяцев 2019 года среди животных зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством. Как сообщили ИА «высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, из этого количества  лабораторно подтвержденного бешенства животных доля заболевших собак составила 42,9% (3 случая), кошек – 28,5% (2 случая), диких плотоядных животных – 14,3% (1 случай), КРС – 14,3% (1 случай). Опасной смертельной инфекцией заболели домашние животные, не привитые против бешенства.
Между тем, напомним, самым неблагополучным в плане бешенства среди животных был 2017 год. Тогда в регионе фиксировалось более 100 случаев опасного заболевания в различных городах и районах области. 
А вот кусать людей животные продолжают не менее интенсивно.  В медицинские организации Волгоградской области за 8 месяцев 2019 года по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 4713 человек, показатель обращаемости составил 186,9 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетних показателей. Среди укушенных  почти треть – это дети.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарством
17.09.2019 10:37
8531 13
Гордума Волгограда одобрила строительство детской больницы рядом с ВолГУ
25.09.2019 10:55
7963 14
Владимир Шкарин вступил в должность ректора Волгоградского медуниверситета
24.09.2019 10:20
4713 6
Здравоохранение
27.09.2019 09:38
Здравоохранение 27.09.2019 09:38
276 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2019 15:50
Здравоохранение 26.09.2019 15:50
5350 8 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
25.09.2019 10:55
Здравоохранение 25.09.2019 10:55
7963 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 15:33
Здравоохранение 24.09.2019 15:33
2269 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 10:20
Здравоохранение 24.09.2019 10:20
4713 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2019 12:13
Здравоохранение 17.09.2019 12:13
5740 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2019 10:37
Здравоохранение 17.09.2019 10:37
8531 13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 15:54
Здравоохранение 04.09.2019 15:54
8907 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 09:22
Здравоохранение 04.09.2019 09:22
4030 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2019 17:23
Здравоохранение 28.08.2019 17:23
5128 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2019 17:19
Здравоохранение 27.08.2019 17:19
3591 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 11:09
Здравоохранение 23.08.2019 11:09
5189 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 09:20
Здравоохранение 23.08.2019 09:20
1208 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2019 19:00
Здравоохранение 22.08.2019 19:00
8084 16 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2019 10:50
Здравоохранение 22.08.2019 10:50
3676 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:24
Волгоград закупает первые квартиры для обитателей аварийных домовСмотреть фотографии
09:53
Более 326 кг подозрительной рыбы и раков обнаружено на рынке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:38
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатноСмотреть фотографии
08:58
Волгоградский клуб «Ротор» забронировал заграничный отель для тренировокСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спадСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде «Красный Октябрь» отсудил почти 600 миллионов старых долговСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области не все многоквартирные дома готовы к отопительному сезонуСмотреть фотографии
17:08
Переживший потоп «Детский Мир» требует с мэрии Волгограда возмещения ущербаСмотреть фотографии
16:19
Техника в помощь: волгоградские аграрии выбирают мощь и надежностьСмотреть фотографии
15:50
Федеральный центр дает Волгоградской области денег на оснащение 10 больницСмотреть фотографии
15:47
Голая правда уличной торговли Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
14:52
Первые заморозки ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Прокуратура заставила фермера навести чистоту на сельхозземлях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Стала известна причина смерти пассажира рейса «Анталья-Волгоград»Смотреть фотографии
14:07
В Волгоградской области в поезде "Новокузнецк-Анапа" умер пассажирСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области миллионы на счетах показали только три партииСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде первые две больницы подключили к теплуСмотреть фотографии
12:57
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанциюСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде опытные продавцы оставили воришку без косметики и парфюма (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Чиновников Волгоградской области отчитали за срыв программы переселения из аварийного жилья Смотреть фотографии
11:44
В Советском районе Волгограда у школы №54 появится собственный скверСмотреть фотографии
10:52
В Волгоградской области пропал мужчина без передних зубов и с тату на рукеСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области отвалившееся у грузовика колесо спровоцировало лобовое ДТП на трассеСмотреть фотографии
09:18
В центре Волгограда не смогли разъехаться три автомобиляСмотреть фотографии
09:16
Еще один крупный город Волгоградской области берет в долгСмотреть фотографии
17:32
Кадры решают всё: в Волгограде «Единая Россия» после выборов созывает конференциюСмотреть фотографии
17:05
Новый сенатор от Волгоградской области подкинул своим бывшим коллегам работуСмотреть фотографии
16:51
«Мимикрия» волгоградского бизнеса под госструктуры не понравилась суду в МосквеСмотреть фотографии
16:33
Предприниматель отсудил у «Волгоградской неотложки» 10,4 млн рублей за аренду машинСмотреть фотографии
15:17
Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 