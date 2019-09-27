В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спад

Здравоохранение 27.09.2019 08:26
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27.09.2019 08:26
В Волгоградской области за 8 месяцев 2019 года среди животных зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством. Как сообщили ИА «высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, из этого количества лабораторно подтвержденного бешенства животных доля заболевших собак составила 42,9% (3 случая), кошек – 28,5% (2 случая), диких плотоядных животных – 14,3% (1 случай), КРС – 14,3% (1 случай). Опасной смертельной инфекцией заболели домашние животные, не привитые против бешенства.
Между тем, напомним, самым неблагополучным в плане бешенства среди животных был 2017 год. Тогда в регионе фиксировалось более 100 случаев опасного заболевания в различных городах и районах области.
А вот кусать людей животные продолжают не менее интенсивно. В медицинские организации Волгоградской области за 8 месяцев 2019 года по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 4713 человек, показатель обращаемости составил 186,9 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетних показателей. Среди укушенных почти треть – это дети.
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