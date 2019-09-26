Происшествия

В Волгоградской области в поезде "Новокузнецк-Анапа" умер пассажир

Происшествия 26.09.2019 14:07
903 3
26.09.2019 14:07


Смерть пожилого пассажира в поезде "Новокузнецк-Анапа" констатировали сегодня на остановке ЖД станции "Котельниково" в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, по данному факту сотрудниками следственного отдела организована процессуальная проверка. При осмотре места происшествия каких-либо признаков насильственной смерти не установлено. 
По имеющейся информации, 68-летний мужчина из Кемеровской области вместе с двумя внуками ехал к своему сыну в Краснодар. За несколько минут до запланированной остановки на ЖД станции "Котельниково" проводник вагона, в котором находился данный пассажир, увидела его в крайне болезненном состоянии в тамбуре вагона. Мужчина попросил принести из своего купе ингалятор. Несмотря на оказанную помощь, данный пассажир скончался. По предварительной информации, причиной его смерти могло стать удушье в результате астматического приступа, либо сердечная недостаточность. После вынужденной непродолжительной остановки поезд с остальными пассажирами направился по заданному маршруту. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
38895 14
В Волгоградской области водитель задавил подростка и спрятался в кустах (ВИДЕО)
24.09.2019 22:31
18512 1
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)
16.09.2019 15:36
18147 20
Происшествия
26.09.2019 12:37
Происшествия 26.09.2019 12:37
3183 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2019 10:11
Происшествия 26.09.2019 10:11
1278 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2019 09:18
Происшествия 26.09.2019 09:18
8330 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2019 14:21
Происшествия 25.09.2019 14:21
2867 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2019 10:47
Происшествия 25.09.2019 10:47
3823 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2019 22:31
Происшествия 24.09.2019 22:31
18512 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2019 16:11
Происшествия 24.09.2019 16:11
2248 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2019 11:51
Происшествия 24.09.2019 11:51
13850 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2019 12:52
Происшествия 23.09.2019 12:52
1687 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2019 10:27
Происшествия 23.09.2019 10:27
4483 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.09.2019 08:52
Происшествия 22.09.2019 08:52
1916 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
12168 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2019 11:38
Происшествия 21.09.2019 11:38
2364 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
15352 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
3010 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:19
Техника в помощь: волгоградские аграрии выбирают мощь и надежностьСмотреть фотографии
15:50
Федеральный центр дает Волгоградской области денег на оснащение 10 больницСмотреть фотографии
15:47
Голая правда уличной торговли Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
14:52
Первые заморозки ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Прокуратура заставила фермера навести чистоту на сельхозземлях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Стала известна причина смерти пассажира рейса «Анталья-Волгоград»Смотреть фотографии
14:07
В Волгоградской области в поезде "Новокузнецк-Анапа" умер пассажирСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области миллионы на счетах показали только три партииСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде первые две больницы подключили к теплуСмотреть фотографии
12:57
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанциюСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде опытные продавцы оставили воришку без косметики и парфюма (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Чиновников Волгоградской области отчитали за срыв программы переселения из аварийного жилья Смотреть фотографии
11:44
В Советском районе Волгограда у школы №54 появится собственный скверСмотреть фотографии
10:52
В Волгоградской области пропал мужчина без передних зубов и с тату на рукеСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области отвалившееся у грузовика колесо спровоцировало лобовое ДТП на трассеСмотреть фотографии
09:18
В центре Волгограда не смогли разъехаться три автомобиляСмотреть фотографии
09:16
Еще один крупный город Волгоградской области берет в долгСмотреть фотографии
17:32
Кадры решают всё: в Волгограде «Единая Россия» после выборов созывает конференциюСмотреть фотографии
17:05
Новый сенатор от Волгоградской области подкинул своим бывшим коллегам работуСмотреть фотографии
16:51
«Мимикрия» волгоградского бизнеса под госструктуры не понравилась суду в МосквеСмотреть фотографии
16:33
Предприниматель отсудил у «Волгоградской неотложки» 10,4 млн рублей за аренду машинСмотреть фотографии
15:17
Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области погасили почти половину чудовищного долга по зарплате Смотреть фотографии
14:25
Назначена дата первого заседания Волгоградской облдумы нового созываСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области пенсионер из Липецка убил приятеля по пути на рыбалкуСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский облизбирком передал мандат депутата топ-менеджеру «дочки» «Газпрома»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде единственный поставщик самолетного топлива пошел в отказ и получил штраф от УФАССмотреть фотографии
13:48
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представили уникальный фильм о РоссииСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде девочка-инвалид получила от соцзащиты помощь только после решения судаСмотреть фотографии
13:13
«Ростелеком»: установлен мировой рекорд по передаче квантовых ключей шифрованияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 