Происшествия 26.09.2019 14:07
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26.09.2019 14:07
Смерть пожилого пассажира в поезде "Новокузнецк-Анапа" констатировали сегодня на остановке ЖД станции "Котельниково" в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, по данному факту сотрудниками следственного отдела организована процессуальная проверка. При осмотре места происшествия каких-либо признаков насильственной смерти не установлено.
По имеющейся информации, 68-летний мужчина из Кемеровской области вместе с двумя внуками ехал к своему сыну в Краснодар. За несколько минут до запланированной остановки на ЖД станции "Котельниково" проводник вагона, в котором находился данный пассажир, увидела его в крайне болезненном состоянии в тамбуре вагона. Мужчина попросил принести из своего купе ингалятор. Несмотря на оказанную помощь, данный пассажир скончался. По предварительной информации, причиной его смерти могло стать удушье в результате астматического приступа, либо сердечная недостаточность. После вынужденной непродолжительной остановки поезд с остальными пассажирами направился по заданному маршруту.
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