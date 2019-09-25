Здравоохранение

Гордума Волгограда одобрила строительство детской больницы рядом с ВолГУ

Здравоохранение 25.09.2019 10:55
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25.09.2019 10:55


Сегодня на заседании Волгоградской городской думы депутаты проголосовали за изменение назначения земельного участка в Советском районе, на котором предполагается возвести новую детскую больницу. Речь идет о пустыре недалеко от государственного университета. Как сообщает ИА «Высота 102», положительному решению вопроса предшествовала дискуссия. Некоторые депутаты вспомнили, что когда-то на территории рядом с ВолГУ планировался студенческий кампус и парк. Туман воспоминаний развеял Андрей Гимбатов, пояснив, что никакого проекта кампуса никогда не существовало, а были лишь рисунки, сделанные еще в 80-х годах прошлого века. Что касается парка, то проект строительства больницы предполагает озеленение на площади в 6 гектаров. Общественное обсуждение проекта возведения детской больницы прошло еще весной, большинство участников план поддержали. В итоге городская дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград.
О планах построить в Волгограде новое лечебное учреждение в шаговой доступности от перинатального и кардиологического центров, губернатором региона Андреем Бочаровым было публично заявлено в мае текущего года. Новая современная областная детская больница на 880 коек должна будет обеспечить доступность комплексной медицинской помощи детям и их мамам. 

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