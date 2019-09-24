ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

Экономика 24.09.2019 13:14 Реклама
205 0
24.09.2019 13:14 Реклама
ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.
Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.
«Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
«ВТБ является одним из безусловных технологических лидеров финансовой отрасли в России. В прошлом году банк первым запустил новый онлайн-сервис регистрации бизнеса с использованием приложения myDSS, а теперь первым встроил приложение в свой Интернет-банк для подписи документов. Этот проект имеет чрезвычайно важное значение для всего российского рынка, поскольку теперь квалифицированная электронная подпись в смартфоне myDSS становится признанным стандартом дистанционных банковских сервисов», — сказала коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова.
Реклама
Популярное по теме
15.09.2019 18:27
28532 18
17.09.2019 13:11
19894 22
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»24.09.2019 14:35
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом24.09.2019 10:14
РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского района24.09.2019 09:33
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пива23.09.2019 16:05
В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооператив23.09.2019 15:49
Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под суд23.09.2019 15:12
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery Club23.09.2019 14:33
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей23.09.2019 14:30
В Волгоградской области нашествие грызунов угрожает озимым22.09.2019 11:36
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ)20.09.2019 16:02
Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой20.09.2019 13:54
Издательство «Учитель» отмечает юбилей20.09.2019 12:17
Сбербанк и «Платформа ОФД»: как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах19.09.2019 14:01
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой19.09.2019 12:30
Компания «Сады Придонья» приглашает на World Food Moscow 201918.09.2019 11:45
Реклама