Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)

Политика 24.09.2019 12:08
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24.09.2019 12:08
Избранный губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня официально вступил в должность. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония инаугурации динамично прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в присутствии 250 гостей - представителей всех ветвей областной власти, силовых структур, профессиональных сообществ, общественников, почетных жителей.
Церемония началась с внесения в Триумфальный зал музея-панорамы Государственного флага Российской Федерации и флага Волгоградской области, Конституции РФ и Устава Волгоградской области. Затем председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин огласил итоги выборов. Далее Андрей Бочаров, в соответствии с Уставом Волгоградской области, принес присягу: «Вступая в должность губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния ее населения».
После того, как прозвучал гимн России, вступивший в должность Андрей Бочаров произнес речь в своем стиле, в которой поблагодарил за поддержку и доверие жителей региона и президента страны. Губернатор вспомнил, как было непросто в предыдущие 5 лет, но отметил, что с поставленными задачами его команда справилась. Впереди, по словам главы региона, новые цели, а главная - улучшение качества жизни жителей Волгоградской области. Далее Андрей Бочаров заговорил о реализации национальных проектов, строительстве дорог, модернизации системы здравоохранения. В конце выступления губернатор жизнеутверждающе заключил, что все получится, если работать вместе. В завершение торжественной церемонии зал взорвался аплодисментами. Все мероприятие заняло не более 18 минут.
Напомним, 8 сентября за действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова свои голоса отдали 76,8% избирателей, пришедших на выборы.
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