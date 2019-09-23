В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооператив





Центральный банк РФ обратился в суд с административным иском о ликвидации жилищного накопительного кооператива "Первый" в Михайловке из-за многочисленных нарушений действующего законодательства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Михайловского районного суда, требования ЦБ суд удовлетворил. На ликвидацию ЖНК "Первый" отведено 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска указано, что в адрес ЖНК неоднократно направлялись предписания об устранении нарушений действующего законодательства, которые кооперативом не были исполнены. Председатель правления ЖНК несколько раз привлекалась к административной ответственности, однако мер для устранения нарушений все равно принято не было. По мнению ЦБ РФ, недобросовестное поведение юридического лица, нарушающего требования к финансовой устойчивости организации, ставит под угрозу интересы граждан, денежные средства которых были привлечены кооперативом для реализации уставных целей деятельности, и охраняемые законом интересы общества.

Отметим, что жилищный кооператив - некоммерческая добровольная организация, которая помогает своим членам приобрести недвижимость за счет их собственных средств. По данным из открытых источников, учредителями ЖНК "Первый" являются 116 человек.



