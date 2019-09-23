Культура 23.09.2019 12:49
211 0
23.09.2019 12:49
Согревающую атмосферу создали на дебютном в сезоне концерте музыканты Волгоградского академического симфонического оркестра. О проникновенном вечере, настроении зрителей и планах филармонии на начавшийся сезон - в видеоматериале ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
20.09.2019 20:22
8932 0
19.09.2019 13:44
2186 4
Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художнику20.09.2019 20:22
Волгоградцы увидят знаменитого Лосева в бронзе19.09.2019 13:44
В Волгограде стартует Фестиваль уличного кино15.09.2019 10:17
Депутат Госдумы от Волгоградской области: детям вернут Есенина и Высоцкого12.09.2019 15:48
Сбербанк запустил первую в России молодежную платформу короткометражного кино #этомоекино02.09.2019 16:18
В День города на Центральном рынке будут петь и танцевать28.08.2019 16:28
Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастов26.08.2019 16:32
"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)24.08.2019 14:09
Скандальный худрук Волгоградского НЭТа покидает должность19.08.2019 19:38
Легендарный фестиваль «Леонардо» возвращается в Волгоград с новой программой19.08.2019 09:48
В Волгограде ремонт кинотеатра «Юбилейный» по суду лег на плечи собственника16.08.2019 11:39
Волгоградские краеведы хотят возродить вал Петра Первого11.08.2019 15:13
ТОП-6 детективов: раскрываем тайны, загадки, секреты11.08.2019 10:18
В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрации09.08.2019 14:17
В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»02.08.2019 08:35
Реклама