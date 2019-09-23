Культура

Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезон

Культура 23.09.2019 12:49
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23.09.2019 12:49



Согревающую атмосферу создали на дебютном в сезоне концерте музыканты Волгоградского академического симфонического оркестра. О проникновенном вечере, настроении зрителей и планах филармонии на начавшийся сезон -  в видеоматериале ИА «Высота 102». 

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