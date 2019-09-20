







В Волгограде направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при продаже квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в совершении двух эпизодов мошенничества обвиняется

36-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, в начале 2017 года обвиняемый узнал, что его знакомый, освободившийся из мест лишения свободы, является наследником однокомнатной квартиры и долей в трехкомнатной квартире в Красноармейском районе Волгограда. Пообещав свою помощь в оформлении наследственных прав и продаже одной из квартир, обвиняемый получил от знакомого ключи и часть документов на недвижимость. После этого мужчина предложил приобрести обе квартиры подобранному им покупателю.

В дальнейшем он требовал от потенциального покупателя денежные средства под различными надуманными предлогами - якобы в качестве задатка, в счет оплаты за оформление документов на наследование квартир, погашение задолженности по жилищно-коммунальным платежам и т.д. Всего таким способом предприимчивый мужчина получил от потенциального покупателя за однокомнатную квартиру 500 тысяч рублей, за трехкомнатную квартиру – порядка 900 тыс рублей. Полученные деньги обвиняемый присвоил.

Впоследствии законный владелец квартир распорядился недвижимостью по своему усмотрению. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время мужчина уже отбывает наказание в виде лишения свободы за другие эпизоды мошенничества, совершенные им в Астраханской области.



