Супер-детсад и другие соцобъекты: «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает развивать территорию присутствия





во время поездки в Котельниково Волгоградской области. Новые жилые районы со всей необходимой инфраструктурой строит в Котельниково компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината. Опыт успешной реализации программы социального развития территорий изучила депутат Государственной Думы РФ Татьяна ЦыбизоваВолгоградской области.

Жилой район «Восточный» уже заселен. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, сейчас предприятие ведет активную застройку «Дубовой рощи», в уже построенные коттеджи въезжают новоселы из числа работников комбината. В будущем – ввод в эксплуатацию современного детского сада, а также строительство школы, больницы и других общественно-важных объектов.

Татьяна Цыбизова в сопровождении руководителей компании осмотрела детский сад и коттеджи «Дубовой рощи». Социальные достижения произвели на депутата большое впечатление: «Что делает «ЕвроХим» для своих работников и всех жителей Котельниковского района? Самое главное — создаёт рабочие места. Сегодня на площадке работает почти 5000 человек. Из них 1450 — постоянные сотрудники компании. Местных — более 1000. При выходе на плановые мощности это число удвоится. В прошлом году обучение прошли 214 сотрудников, ещё 100 — в этом году.

Средняя зарплата работников пока около 50 тысяч руб. В социальный пакет входит полис ДМС, санаторное лечение, круглосуточная медицинская помощь на территории ГОКа, включая медпункт на глубине шахты, молоко за вредность и т.д..

Депутат отметила активное строительство жилья: «Уже давно заселены несколько многоквартирных домов. В посёлке «Дубовая роща» строятся коттеджи от 130 до 180 кв. м с хорошим качеством отделки. Специалисты, которые получают ключи от дома, имеют право его выкупить. Стоимость коттеджа площадью 130 кв.м — 4 млн. рублей».

Т. Цыбизова обратила внимание на то, что предприятие пока не получает прибыли, однако в рамках инвестдоговора 47 млн. рублей вложено в капремонт ЦРБ, завершено строительство детского сада стоимостью более 220 млн. Планируется ещё 2 детских сада и современная школа на 550 мест. Будет построен Центр досуга. За счёт предприятия обновляются инженерные коммуникации.

По словам депутата, по сути, «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит новый город и стремится, чтобы он стал привлекательным не только для работы, но и для жизни.



