Аналитика

В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва

Аналитика 15.09.2019 18:27
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15.09.2019 18:27


В Волгоградской области стабильно уменьшается количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорят обновленные данные, приведенные Волгоградстатом в докладе «Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения». Правда,  и население Волгоградской области ежегодно неуклонно сокращается. Так, по итогам 2018 года жителей региона, сводящих концы с концами, было 349 тысяч 50 человек, или 13,9% от всего населения. В 2017 году бедных в Волгоградской области было больше – 355 тысяч 70 человек, или 14,4%. Как показывает статистика, количество бедных с каждым годом за последние десять лет становится меньше, но ненамного. За исключением 2009 года – тогда жителей с доходами ниже прожиточного минимума было всего 335 тысяч 200 человек или 12,8%.
Между тем, по данным доклада, в Волгоградской области за 2018 год среднедушевые денежные доходы составили 22 тысячи 560 рублей. Для сравнения – в 2017 году этот показатель был меньше, 21 тысяча 923 рубля. Тем не менее реальные денежные доходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились – на 0,6%. Среднемесячная заработная плата работающих в экономике в 2018 году составила 30 тысяч 893 рубля, в 2017 году она была меньше – 27 тысяч 961 рубль. 
Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг РИА Новости сообщало, что в Волгоградской области по соотношению медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за чертой крайней бедности находятся 1,5% населения региона. 

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