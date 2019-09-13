Экономика 13.09.2019 08:59
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13.09.2019 08:59
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Go Banking Awards в номинации «Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)». Вручение награды состоялось в рамках торжественной церемонии 11 сентября 2019 года.Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В исследовании приняли участие 34 банка. Кредитные организации оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.
«Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в «Открытии». В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества», — отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие».
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