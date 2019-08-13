Экономика

Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

Экономика 13.08.2019 13:29
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13.08.2019 13:29


В I полугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - с 1,8 млрд руб. до 33,4 млрд руб. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО, содержащей отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности — банковском, страховом и пенсионном. Банк «Открытие» — флагманский актив группы — успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. «Росгосстрах» сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа «Открытие» остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года».

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