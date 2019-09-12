В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция пополнения карт Сбербанка с карт других банков





Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная — карта Сбербанка. Комиссия за перевод составляет 1,2%, (но не менее 30 рублей). Пополнение кредитных карт Сбербанка осуществляется без комиссии.

Чтобы сделать перевод, клиенту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в меню «Карты» нужно нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «С карты другого банка». Затем в графе — ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию паролем. Такой способ переводов — быстрый, удобный и безопасный.

Эту же операцию можно совершить на сайте Сбербанка . В веб-версии Сбербанк Онлайн услуга пока не доступна.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»: «Мы понимаем, что наши клиенты могут пользоваться услугами и других банков. Наша задача — сделать их взаимодействие со Сбербанком максимально удобным и комфортным, чтобы у обычного пользователя не возникало сложностей при пополнении наших карт с карт других банков. Таким образом мы расширяем горизонт возможностей и мобильность наших клиентов».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



