Происшествия 09.09.2019 17:08
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09.09.2019 17:08
Сегодня на пожаре в Дубовском районе Волгоградской области погибли два человека и один пострадал, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона. Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, пожар произошел в селе Песковатка. В региональном МЧС уточнили, что в 15:55 поступило сообщение о возгорании в селе частного дома на улице Московской. Дом был полностью объят пламенем. Пожар ликвидировали в 16:16. Причины возгорания предстоит определить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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