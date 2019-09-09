





Излучаемый губернатором Волгоградской области и представителями его верной команды оптимизм порадовал председателя российского правительства во время видеоселектора в федеральном ситуационном центре партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеозапись ночного совещания по теме итогов единого дня голосования, Андрей Бочаров поблагодарил соратников за поддержку и доложил лидеру партии власти Дмитрию Медведеву об успехах - хоть и о предварительных, но уже тогда несомненных. «По предварительным данным, программа партии, программа губернатора поддержана большинством жителей Волгоградской области. Будет сформировано, по предварительным данным, устойчивое большинство в законодательном собрании и местных органах самоуправления. Сегодня, по предварительным данным, губернатор региона получает тоже большинство», - отрапортовал глава региона. В ответ улыбающийся Дмитрий Медведев сказал, что рад слышать «оптимистический отчет», поздравил и пожелал дальнейших успехов.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» Андрей Бочаров, выдвинутый «Единой Россией», набрал на выборах губернатора Волгоградской области 76,81% голосов. Подавляющее большинство депутатских мандатов в новом созыве областной думы получат также выдвиженцы «Единой России».



