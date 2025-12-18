Минцифры пообещало вернуть стабильный интернет волгоградцам





Минцифры РФ в 2026 году планируют создать базу уникальных номеров мобильных устройств – IMEI. Как пояснил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко, данная инициатива поможет вернуть россиянам, в том числе жителям Волгоградской области, стабильный интернет и отказаться от блокировки мобильного интернета и связи во время беспилотной опасности.

– В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка, – пояснил замглавы министерства.

На данный момент в случае временного отключения мобильного интернета в целях безопасности из-за угрозы БПЛА в РФ начинают работать так называемые белые списки сайтов, формируемые Минцифры. Также в РФ введен "режим охлаждения" для иностранных сим-карт и для сим-карт российских операторов после их попадания на территории РФ из-за рубежа.

Напомним, уже около двух месяцев волгоградцы жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Двое волгоградцев даже подавали в суд на одного из операторов мобильной связи, но иск был возвращен.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!