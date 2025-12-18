Реформа зарплат ждет волгоградских медиков в 2026 году





С 1 апреля 2024 года по распоряжению президента оклад медицинских работников стал составлять не ниже 50 процентов общего дохода без учета компенсационных выплат. На очереди — следующий этап реформирования зарплат врачей и медсестер. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XVII пленуме Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ, который проходил в Москве с 16 по 17 декабря, сообщает «Парламентская газета». Он также рассказал о том, какие изменения ждут отрасль в 2026 году.

Изменения в начислении зарплат необходимо было сделать четко и своевременно из-за большого количества связанных с этим обращений, отметил министр.



- Теперь мы понимаем, что есть следующий этап — это переход на единую отраслевую систему оплаты труда, — отметил Михаил Мурашко. — Мы разработали эти подходы и сейчас отрабатываем, чтобы людей не будоражить, не создавать турбулентности. Есть уже информационные ресурсы, в которых, изменяя те или иные параметры, мы выходим на изменения под конкретного человека и дальше их анализируем. Эта работа продолжается.



Ошибки в этой области всегда достаточно чувствительны для людей, подчеркнул министр. Поэтому придется учесть многие моменты для реализации нового подхода в системе оплаты труда. Он напомнил, что уже четко функционирует порядок социальных выплат врачам, который показал хорошую эффективность.



Такие меры, в частности, действуют в Волгоградской области. Они предусматривают выплаты от 1 до 2 миллионов рублей медикам, устраивающихся на работу в государственные учреждения здравоохранения на востребованные специальности. Также в регионе продолжается реализация федеральных проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



