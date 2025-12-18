Общество

Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTube

Общество 18.12.2025 07:08
0
18.12.2025 07:08


Жителей Волгоградской области взволновали сообщения о предстоящей блокировке YouTube. О том, что его работа  в России будет полностью ограничена в течение 6-12 месяцев, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

- YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6—12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство, — рассказал парламентарий.

Депутат считает, что надо пользоваться российскими аналогами  - Rutube, «VK Видео» и другими площадками.

Напомним, жители Волгограда и области  уже длительное время живут в условиях ограничения мобильного интернета. Проблемы с выходом во всемирную сеть объясняют мерами безопасности.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2025 08:24
Общество 18.12.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 07:34
Общество 18.12.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 07:08
Общество 18.12.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 05:59
Общество 18.12.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 19:49
Общество 17.12.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 18:47
Общество 17.12.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 17:36
Общество 17.12.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 16:11
Общество 17.12.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 16:06
Общество 17.12.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 16:02
Общество 17.12.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 15:26
Общество 17.12.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 15:25
Общество 17.12.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 14:11
Общество 17.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 14:02
Общество 17.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 13:57
Общество 17.12.2025 13:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:46
Из Волги извлекли останки расчлененной мужем волгоградкиСмотреть фотографии
08:24
Новую электричку назначили в Волгограде с 26 декабряСмотреть фотографии
07:59
Котово частично обезвожен после второй аварииСмотреть фотографии
07:34
Реформа зарплат ждет волгоградских медиков в 2026 годуСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTubeСмотреть фотографии
06:50
Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годомСмотреть фотографии
06:35
В Ростовской области из-за атаки БПЛА погибли три человека, девять раненыСмотреть фотографии
05:59
Минцифры пообещало вернуть стабильный интернет волгоградцамСмотреть фотографии
05:39
Участок земли в Волгоградской области отравили нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:21
Цены на 2 вида бензина заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгоградской области ЦБ вывел на чистую воду банкиров-нелегаловСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде в 2026 году на муниципальные маршруты выйдут 10 новых автобусовСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумановСмотреть фотографии
18:17
«Они были самой тихой парой»: что известно о жителе Волгограда, убившем и расчленившем свою женуСмотреть фотографии
17:48
Силовики задержали главу облкомприроды Сивокоза и чиновницу мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области устраняют аварию на водоводе Филино-КотовоСмотреть фотографии
17:19
Бил трубой, давил и стрелял из дробовика: криминальная драма на стройбазе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде окончательно сверстали бюджет на 2026-2028 годыСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцам рассказали о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузыСмотреть фотографии
16:02
Жители Ангарского в Волгограде вновь остались без светаСмотреть фотографии
15:26
Роскомнадзор намекнул на возможность разблокировки Roblox в РоссииСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом директора УК дисквалифицировали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
 