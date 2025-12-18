Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTube





Жителей Волгоградской области взволновали сообщения о предстоящей блокировке YouTube. О том, что его работа в России будет полностью ограничена в течение 6-12 месяцев, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

- YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6—12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство, — рассказал парламентарий.



Депутат считает, что надо пользоваться российскими аналогами - Rutube, «VK Видео» и другими площадками.



Напомним, жители Волгограда и области уже длительное время живут в условиях ограничения мобильного интернета. Проблемы с выходом во всемирную сеть объясняют мерами безопасности.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!



