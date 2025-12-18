Участок земли в Волгоградской области отравили нефтепродуктами

Разлив нефтепродуктов произошел около насосной станции в поселке Райгород Светлоярского района Волгоградской области. В результате на земле появилось токсичное озеро, экологический ущерб от которого оценивается в 222 712 рублей.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы и специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на место происшествия.

- В ходе выезда установлена насосная станция для полива земельного участка с кадастровым номером 34:26:100701:74, а также пластиковые емкости (еврокубы). В тоже время осмотром установлено, что по периметру на почве имеется жидкость темного цвета (нефтепродукты), - сообщили в природоохранном ведомстве. - Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, а также произвели площадные измерения. Площадь загрязнения составила 72 кв.м.





В ходе проверки установлено, что загрязнение нефтепродуктами произошло на участке, который относится к невыделенным землям Светлоярского района Волгоградской области, категория которых не установлена.

Административные материалы составлены по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Виновному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также произведен расчет ущерба, нанесенного почве.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





