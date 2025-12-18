Экономика

Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годом

Экономика 18.12.2025 06:50
0
18.12.2025 06:50


В Волгоградской области за минувшую неделю рекордно подорожали свежие огурцы. По данным Волгоградстата, рост составил 12,36%. Килограмм этих овощей стоит в среднем 173,43 рубля – почти столько же, сколько и помидоры (172,22 рубля). На 3,71% выросла цена на картофель – до 41,8 рубля. А вот другие овощи – лук, морковь, капуста, свекла, морковь – подешевели, хотя и незначительно.

За неделю в регионе выросли цены на колбасу полукопченую варено-копченую – на 1,79% (594,58 рубля), консервы мясные для детского питания –  на 1,53% (1180,22 рубля за кг), консервы овощные для детей – на 2,54% (715 рублей за кг).

На полпроцента подорожала гречка (53 рубля), соль – на 2,76% (16,25 рубля). А вот яйца подешевели на 1,3% - десяток  стоит в среднем 73 рубля. Почти на 2% стал стоить меньше и хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной – 81,58 рубля за килограмм.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.12.2025 06:50
Экономика 18.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 21:21
Экономика 17.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 16:47
Экономика 17.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 11:14
Экономика 17.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 15:51
Экономика 16.12.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 10:27
Экономика 16.12.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.12.2025 08:26
Экономика 15.12.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.12.2025 17:24 Реклама
Экономика 12.12.2025 17:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.12.2025 14:35
Экономика 12.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.12.2025 09:00
Экономика 12.12.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.12.2025 15:36
Экономика 11.12.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.12.2025 07:00
Экономика 11.12.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 21:19
Экономика 10.12.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 20:25
Экономика 10.12.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 19:25
Экономика 10.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:46
Из Волги извлекли останки расчлененной мужем волгоградкиСмотреть фотографии
08:24
Новую электричку назначили в Волгограде с 26 декабряСмотреть фотографии
07:59
Котово частично обезвожен после второй аварииСмотреть фотографии
07:34
Реформа зарплат ждет волгоградских медиков в 2026 годуСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцы обсуждают обещанную Госдумой блокировку YouTubeСмотреть фотографии
06:50
Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годомСмотреть фотографии
06:35
В Ростовской области из-за атаки БПЛА погибли три человека, девять раненыСмотреть фотографии
05:59
Минцифры пообещало вернуть стабильный интернет волгоградцамСмотреть фотографии
05:39
Участок земли в Волгоградской области отравили нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:21
Цены на 2 вида бензина заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгоградской области ЦБ вывел на чистую воду банкиров-нелегаловСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде в 2026 году на муниципальные маршруты выйдут 10 новых автобусовСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумановСмотреть фотографии
18:17
«Они были самой тихой парой»: что известно о жителе Волгограда, убившем и расчленившем свою женуСмотреть фотографии
17:48
Силовики задержали главу облкомприроды Сивокоза и чиновницу мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области устраняют аварию на водоводе Филино-КотовоСмотреть фотографии
17:19
Бил трубой, давил и стрелял из дробовика: криминальная драма на стройбазе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде окончательно сверстали бюджет на 2026-2028 годыСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцам рассказали о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузыСмотреть фотографии
16:02
Жители Ангарского в Волгограде вновь остались без светаСмотреть фотографии
15:26
Роскомнадзор намекнул на возможность разблокировки Roblox в РоссииСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом директора УК дисквалифицировали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
 