Огурцы рекордно подорожали в Волгограде перед Новым годом





В Волгоградской области за минувшую неделю рекордно подорожали свежие огурцы. По данным Волгоградстата, рост составил 12,36%. Килограмм этих овощей стоит в среднем 173,43 рубля – почти столько же, сколько и помидоры (172,22 рубля). На 3,71% выросла цена на картофель – до 41,8 рубля. А вот другие овощи – лук, морковь, капуста, свекла, морковь – подешевели, хотя и незначительно.

За неделю в регионе выросли цены на колбасу полукопченую варено-копченую – на 1,79% (594,58 рубля), консервы мясные для детского питания – на 1,53% (1180,22 рубля за кг), консервы овощные для детей – на 2,54% (715 рублей за кг).



На полпроцента подорожала гречка (53 рубля), соль – на 2,76% (16,25 рубля). А вот яйца подешевели на 1,3% - десяток стоит в среднем 73 рубля. Почти на 2% стал стоить меньше и хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной – 81,58 рубля за килограмм.



