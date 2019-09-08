В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого круга
Выборы 08.09.2019 17:19
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08.09.2019 17:19
Видеонаблюдение на избирательных участках ведется, но посмотреть картинку могут только члены избирательных комиссий и наблюдатели на специальном служебном портале. Как сообщает ИА "Высота 102", о такой экономной работе системы видеонаблюдения на выборах губернатора и депутатов Волгоградской областной думы стало известно сегодня с подачи председателя ЦИК Эллы Памфиловой. О том, что камеры на избирательных участках в Волгограде, отключены главе ЦИК стало известно из местных Telegram-каналов. Элла Памфилова спросила об этом по видеоконференцсвязи председателя избирательной комиссии Волгоградской области Виктора Черячукина. Он уточнил, что все видеокамеры работают, но картинки нет в свободном доступе. Она доступна только общественникам и наблюдателям корпуса "За чистые выборы". Видеотрансляция в таком эконом-формате была прописана в техническом задании контракта, заключенным с Ростелекомом.
Директор волгоградского филиала "Ростелекома" Сергей Пулинец сегодня сообщил журналистам, что трансляция в рамках контракта подается на центр мониторинга и параллельно осуществляется запись с целью дальнейшего разбора возможных инцидентов на избирательных участках, которые могут иметь место. "В настоящий момент все избирательные участки оснащены как территориальные, так и участковые камерами средствами видеонаблюдения. Все средства работают в штатном режиме. Сбоев и инцидентов нет", - сообщил Пулинец.
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