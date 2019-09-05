



Деятельность межрегиональной преступной группы, промышлявшей добычей и продажей черной икры, пресечена в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном СУ СКР, уголовное дело по ч.3 ст.258.1 УК РФ возбуждено в отношении 24 человек.

По данным следствия, на протяжении длительного периода времени они на территории Волгоградской и Астраханской областей промышляли незаконной добычей икры и рыб осетровых видов, свободный оборот которых на территории России запрещен. Установлено, что лидер группы обеспечивал ее участников необходимыми финансами, предоставлял личный транспорт, подыскивал помещения для хранения деликатеса и покупателей. Всю остальную работу выполняли его "помощники", которые добывали или оптом скупали на черном рынке особо ценные водные биологические ресурсы, осуществляли их транспортировку на автомобилях, оборудованных тайниками, а затем сбывали продукцию.

По местам жительства, регистрации и временного пребывания подозреваемых следователями регионального управления СКР совместно с оперативными сотрудниками Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 1,5 миллиона рублей, около 20 литров черной икры, более 80 туш рыб осетровых видов. В распоряжении следствия также оказались черновые записи членов организованной преступной группы, свидетельствующие о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 10 миллионов рублей.

В отношении двоих фигурантов преступления по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое помещены под домашний арест. Расследование продолжается.