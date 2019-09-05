Выборы 05.09.2019 11:16
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05.09.2019 11:16
Деятельностью автомагазина "Пит Стоп" в Волгограде, который реализует запчасти, всерьез заинтересовались представители избирательной комиссии Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, поводом для этого послужила поступившая к ним жалоба на скидочную акцию магазина, привязанную к предстоящим выборам губернатора Волгоградской области. На сайте "Пит Стопа" указано, что любой желающий может получить скидку в 10% на любой товар при предоставлении фотографии. Фото напрямую касается предстоящих выборов. Так, участник акции должен поставить в избирательном бюллетене галочку напротив конкретного кандидата, а именно действующего губернатора, и сделать фото, на котором должно быть отчетливо видно лицо участника акции и его волеизъявление. Юристы облизбиркома проводят проверку по данному факту. В самое ближайшее время избирательная комиссия Волгоградской области даст оценку этой сомнительной акции автомагазина, в которой усматриваются признаки провокации. Уже известно, что избирательная комиссия Волгоградской области направляет заявление в правоохранительные органы с просьбой найти тех, кто размещал данную информацию на сайте "Пит Стопа".
В целом, как отмечают в облизбиркоме, предвыборная кампания в Волгоградской области проходит спокойно. Случай с акцией автомагазина является единичным, отмечают в ИКВО.
Выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы пройдут в это воскресенье, 8 сентября.
Фото: скриншот с сайта автомагазина pitstop34.ru
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