



Деятельностью автомагазина "Пит Стоп" в Волгограде, который реализует запчасти, всерьез заинтересовались представители избирательной комиссии Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, поводом для этого послужила поступившая к ним жалоба на скидочную акцию магазина, привязанную к предстоящим выборам губернатора Волгоградской области. На сайте "Пит Стопа" указано, что любой желающий может получить скидку в 10% на любой товар при предоставлении фотографии. Фото напрямую касается предстоящих выборов. Так, участник акции должен поставить в избирательном бюллетене галочку напротив конкретного кандидата, а именно действующего губернатора, и сделать фото, на котором должно быть отчетливо видно лицо участника акции и его волеизъявление. Юристы облизбиркома проводят проверку по данному факту. В самое ближайшее время избирательная комиссия Волгоградской области даст оценку этой сомнительной акции автомагазина, в которой усматриваются признаки провокации. Уже известно, что избирательная комиссия Волгоградской области направляет заявление в правоохранительные органы с просьбой найти тех, кто размещал данную информацию на сайте "Пит Стопа".

В целом, как отмечают в облизбиркоме, предвыборная кампания в Волгоградской области проходит спокойно. Случай с акцией автомагазина является единичным, отмечают в ИКВО.

Выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы пройдут в это воскресенье, 8 сентября.

Фото: скриншот с сайта автомагазина pitstop34.ru