Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщины





Массовая авария, вторая за прошедшие сутки, произошла вновь на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне днем 26-летний житель Ставропольского края, который ехал на автомобиле "Mercedes-Benz" в сторону Волгограда, совершил наезд на стоящую на обочине автомашину "Datsun" под управлением 59-летнего жителя Ульяновска. От удара "Datsun" отбросило на автомашину "Lifan" под управлением 30-летнего жителя Ханты-Мансийского АО, после чего "Lifan" врезался в другой "Datsun" под управлением 60-летнего жителя республики Татарстан. От удара "Datsun" совершила наезд на автомобиль"Opel Mokka", под управлением 59-летнего жителя Мордовии. В результате ДТП 52-летняя и 70-летняя пассажирки стоявшей на обочине автомашины "Datsun" госпитализированы.

Отметим, что несколькими часами ранее на этой же трассе столкнулись три легковушки и грузовик. В результате один человек погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести.