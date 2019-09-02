Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщины

Происшествия 02.09.2019 10:32
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02.09.2019 10:32
Массовая авария, вторая за прошедшие сутки, произошла вновь на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне днем 26-летний житель Ставропольского края, который ехал на автомобиле "Mercedes-Benz" в сторону Волгограда, совершил наезд на стоящую на обочине автомашину "Datsun" под управлением 59-летнего жителя Ульяновска. От удара "Datsun" отбросило на автомашину "Lifan" под управлением 30-летнего жителя Ханты-Мансийского АО, после чего "Lifan" врезался в другой "Datsun" под управлением 60-летнего жителя республики Татарстан. От удара "Datsun" совершила наезд на автомобиль"Opel Mokka", под управлением 59-летнего жителя Мордовии. В результате ДТП 52-летняя и 70-летняя пассажирки стоявшей на обочине автомашины "Datsun" госпитализированы.
Отметим, что несколькими часами ранее на этой же трассе столкнулись три легковушки и грузовик. В результате один человек погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести.
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