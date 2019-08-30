В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качества

Экология 30.08.2019 15:26
1233 7
30.08.2019 15:26
"Водоканал" в городе Дубовка поставлял населению питьевую воду без осуществления контроля качества по микробиологическим и органолептическим показателям. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская. По ее словам, надзорное ведомство провело проверку муниципального предприятия в июле текущего года. Выяснилось, что "Водоканал", обеспечивающий на территории поселения водоснабжение и водоотведение, не осуществлял контроль качества воды в октябре и ноябре 2018 года, в январе, марте и апреле 2019 года. Какую воду подавали жителям Дубовки в эти месяцы, остается только догадываться.
В адрес учреждения прокуратура внесла представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности. Вынесено постановление по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению) в отношении должностного и юридического лица. Назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей.
Реклама
Популярное по теме
26.08.2019 15:00
9397 8
19.08.2019 09:28
9050 12
30.08.2019 11:33
4643 10
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентября30.08.2019 18:09
Обитатели «крысиного рая» захватывают новые территории в поселке под Волгоградом30.08.2019 16:26
Под Волгоградом напоили Верблюда30.08.2019 11:33
Волгоградцы услышали крик реки26.08.2019 19:07
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки26.08.2019 15:00
В Волго-Ахтубинской пойме обнаружен пожиратель ясеней19.08.2019 09:28
Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных сел15.08.2019 08:43
Свалку на берегу реки Царицы в Волгограде уберут за счет федерального центра14.08.2019 14:27
В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусор08.08.2019 17:13
Товарищество огородников в Волгоградской области подавало селянам некачественную воду08.08.2019 10:09
Огородническое некоммерческое товарищество "Крутовское" Серафимовичского района обязали в течение девяти месяцев сделать воду в скважинах соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, согласно протоколу испытаний...
В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧС07.08.2019 09:51
Гости Волго-Ахтубинской поймы не могут без пакостей восхищаться цветением лотосов05.08.2019 07:36
В Волгоградской области чума свиней поразила еще один район01.08.2019 15:31
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушениях31.07.2019 17:08
В Волгоградской области ветслужбу обвиняют в небрежной работе по ликвидации очага АЧС25.07.2019 09:49
Реклама