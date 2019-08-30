В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качества





"Водоканал" в городе Дубовка поставлял населению питьевую воду без осуществления контроля качества по микробиологическим и органолептическим показателям. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская. По ее словам, надзорное ведомство провело проверку муниципального предприятия в июле текущего года. Выяснилось, что "Водоканал", обеспечивающий на территории поселения водоснабжение и водоотведение, не осуществлял контроль качества воды в октябре и ноябре 2018 года, в январе, марте и апреле 2019 года. Какую воду подавали жителям Дубовки в эти месяцы, остается только догадываться.

В адрес учреждения прокуратура внесла представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности. Вынесено постановление по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению) в отношении должностного и юридического лица. Назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей.



