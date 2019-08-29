Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания





В преддверии Дня знаний Сбербанк открывает возможность подарить сертификаты на благотворительной платформе «Сбербанк Вместе».

Букеты цветов и небольшие подарки — традиционная составляющая торжественных линеек в российских школах. Сбербанк предлагает еще один вариант подарка. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, пользователи сервиса «Сбербанк Вместе» могут пожертвовать любую сумму в пользу проекта «Мир открытых возможностей». Проект подарит надежду детям с особенностями развития, которые пока не готовы ходить в школу, но скоро смогут это сделать с нашей помощью. Проект реализуется фондом «Вклад в будущее» и «Центром лечебной педагогики».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Ко Дню знаний принято дарить подарки, и мы уверены, что лучшие из них — образование, знания и уверенность в том, что мир вокруг становится лучше. Одна из возможностей сделать такой подарок, это с помощью благотворительного сертификата, поддержать программу ʺМир открытых возможностейʺ, которая помогает детям с особенностями ментального развития готовиться к обучению в обычных, не коррекционных школах».

на сайте : Для оформления благотворительного сертификата необходимо выполнить несколько простых шагов

• перейти на страницу оформления сертификата;

• заполнить сертификат;

• выбрать дизайн оформления сертификата;

• совершить пожертвование;

• распечатать сертификат или отправить адресату.

«Сбербанк Вместе» — интернет-платформа для консолидации благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. Она обеспечивает возможность разового и регулярного осуществления пожертвований в выбранный пользователем фонд. На платформе собрано более 100 фондов.



