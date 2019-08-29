Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания

Экономика 29.08.2019 14:30 Реклама
154 0
29.08.2019 14:30 Реклама
В преддверии Дня знаний Сбербанк открывает возможность подарить сертификаты на благотворительной платформе «Сбербанк Вместе».
Букеты цветов и небольшие подарки — традиционная составляющая торжественных линеек в российских школах. Сбербанк предлагает еще один вариант подарка. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, пользователи сервиса «Сбербанк Вместе» могут пожертвовать любую сумму в пользу проекта «Мир открытых возможностей». Проект подарит надежду детям с особенностями развития, которые пока не готовы ходить в школу, но скоро смогут это сделать с нашей помощью. Проект реализуется фондом «Вклад в будущее» и «Центром лечебной педагогики».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Ко Дню знаний принято дарить подарки, и мы уверены, что лучшие из них — образование, знания и уверенность в том, что мир вокруг становится лучше. Одна из возможностей сделать такой подарок, это с помощью благотворительного сертификата, поддержать программу ʺМир открытых возможностейʺ, которая помогает детям с особенностями ментального развития готовиться к обучению в обычных, не коррекционных школах».
Для оформления благотворительного сертификата необходимо выполнить несколько простых шагов на сайте:
• перейти на страницу оформления сертификата;
• заполнить сертификат;
• выбрать дизайн оформления сертификата;
• совершить пожертвование;
• распечатать сертификат или отправить адресату.
«Сбербанк Вместе» — интернет-платформа для консолидации благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. Она обеспечивает возможность разового и регулярного осуществления пожертвований в выбранный пользователем фонд. На платформе собрано более 100 фондов.
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16862 5
21.08.2019 21:36
6065 0
05.08.2019 16:33
5237 0
В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ29.08.2019 11:37
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спор29.08.2019 08:30
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»28.08.2019 09:36
Банк «Открытие» получил международную награду Visa28.08.2019 08:54
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества27.08.2019 17:08
Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»27.08.2019 13:12
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-627.08.2019 12:04
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит26.08.2019 15:10
Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте26.08.2019 14:42
Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области26.08.2019 10:31
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП23.08.2019 15:47
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов22.08.2019 17:10
В Волгоградской области ветер будет гулять не просто так22.08.2019 09:54
В Волгоградской области модернизируют системы освещения21.08.2019 21:36
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную21.08.2019 16:52
Реклама