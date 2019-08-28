Банк «Открытие» получил международную награду Visa

Экономика 28.08.2019 08:54
438 0
28.08.2019 08:54
Банк «Открытие» получил награду в номинации «Самая высокая скорость одобрения авторизации (эмитент)» премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной система Visa.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по итогам 2018 года бизнес-карты МСБ, эмитируемые банком «Открытие», показали высокие результаты по скорости и уровню одобрения авторизаций.
«Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день. Одно из них – бизнес-карта нашего банка, получавшая международную награду Visa. Победа в этой номинации подтверждает тот факт, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса – одни из лучших на рынке», - отметил директор департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.
Премия Visa Global Service Quality Performance Award – это ежегодная программа оценки результатов деятельности финансовых учреждений и процессинговых компаний по всему миру. Присуждается за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.
Читать по теме:
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16833 5
27.08.2019 20:10
11023 11
21.08.2019 21:36
6045 0
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»28.08.2019 09:36
«Белое море» волгоградского «Химпрома» ушло с молотка27.08.2019 20:10
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества27.08.2019 17:08
Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистрали27.08.2019 16:10
Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»27.08.2019 13:12
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-627.08.2019 12:04
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит26.08.2019 15:10
Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте26.08.2019 14:42
Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области26.08.2019 10:31
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП23.08.2019 15:47
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов22.08.2019 17:10
В Волгоградской области ветер будет гулять не просто так22.08.2019 09:54
В Волгоградской области модернизируют системы освещения21.08.2019 21:36
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную21.08.2019 16:52
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн21.08.2019 14:25
Реклама